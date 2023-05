Anuel confesó que Yailin no llenó el vacío de Karol G. “Fue una persona equivocada", dijo

Anuel ha sido foco de múltiples polémicas en los últimos meses. Luego de su ruptura con Yailin ‘La más viral’, el artista ha tenido varios comportamientos que lo han puesto en el ojo del huracán.

Cabe recordar que el reguetonero fue pareja de Karol G, quien ahora se rumora tiene un noviazgo con Feid. Anuel no se ha quedado quieto y ha abierto la boca en varias ocasiones para ‘tirar’ indirectas a la colombiana y su nueva posible relación.

Recientemente el artista lanzó su última canción “Mejor que yo”. En el lanzamiento, publicó un mensaje contundente en su perfil de Instagram. “#MejorQueYo 👹 Te la dedico bebe 😘😘😘😘😘 @karolg”.

Los comentarios no faltaron y los usuarios insistieron en decirle a Anuel que supere a Karol G. Sin embargo, el artista no solo ha hablado sobre la paisa sino también sobre Yailin, con quien tiene una hija pequeña.

En medio de un concierto, Anuel se puso a hablar con sus fans sobre su vida amorosa. El artista, aunque no habló directamente de Karol G y de Yailin, dejó ver que la madre de su último hijo, fue una “persona equivocada”. También, según comentaron los usuarios, parece que la colombiana dejó un gran vacío en su vida.

“Yo una vez escuché una canción de Yankey que decía que ‘donde hubo fuego cenizas quedan’. Y a veces en donde tú todavía estás enamorado y tú tratas de llenar ese vacío con la persona equivocada. Y yo creo que eso es lo que está pasando”, dijo Anuel en el show.

El video dejó pensando a muchos usuarios sobre si el mensaje que dijo el artista se refería a Yailin y a Karol G.

“Fue sincero quizás, el es demasiado espontáneo”, “Ay no, no se pueee con Anuel 😂😂😂 está hablando el corazón. Esto se salió de control”, “Ay no, no se pueee con Anuel 😂😂😂 está hablando el corazón. Esto se salió de control” y “sucede qué Karol en su momento dió el 💯 a la relación y el no lo supo valorar!! es ahí donde se dan cuenta de su error.. cuándo la persona no está 🤷”, son algunos de los mensajes de los internautas.