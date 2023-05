Farina estremece las redes con piscinazo en diminuto bikini; “¡alerta hot!”

Farina, la famosa cantante paisa sigue robándose los suspiros de miles de personas alrededor del mundo con su música y su belleza durante su larga trayectoria en la industria musical.

La colombiana se ha encargado de destacar y posicionarse en el género urbano durante sus largos años en la música.

Cabe mencionar que su carrera tomó impulso luego de que participara en el ‘Factor X’ donde cautivó a los colombianos con su voz y su increíble talento para rapear e improvisar como todo una “diosa”, según sus fans.

La intérprete de ‘Fariana’ no solo se ha destacado en nuestro país, sino que ha tenido un reconocimiento mundial gracias al talento y las colaboraciones que ha hecho con otros artistas como, Maluma, J Álvarez, Thalia, Natti Natasha, entre otros.

¡Alerta hot! Farina se roba suspiros con su derroche de sensualidad

La artista, además de ser un orgullo colombiano por su música, también es considerada una de las mujeres más sexy de Colombia.

Tal como lo demuestra en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram en donde suele compartir fotos y videos de sus pasatiempos, viajes, momentos junto a sus amigos y familia y por supuesto proyectos laborales.

Recientemente se dejó ver en un diminuto atuendo sacando su lado más sensual y dejando ver su escultural cuerpazo.

Allí se le ve posar con un diminuto bikini de color marrón con el que apenas cubre sus partes dejando a la vista su tonificado cuerpo y su bronceado.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar por parte de los internautas, “eres demasiado hermosa”, “la mejor de todas”, “siempre me has encantado tienes muchísimo talento”, “la mujer más guapa de Colombia”, escribieron algunos usuarios en redes sociales.