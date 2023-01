¿Karol G no ha querido grabar música con Farina? Estos son los motivos

Farina se ha destacado como una de las caras más representativas del reggaetón a nivel internacional, saltando a la fama tras su participación en el reconocido programa, el ‘Factor X’, para la versión del año 2005, siendo apenas el paso inicial para el inicio de lo que ha sido toda una exitosa carrera musical.

La cantante se ha destacado no solo por su voz al cantar temas como ‘Mucho pa’ ti’ y ‘Pum Pum’, entre otros más, sino también por ser una de las raperas más destacadas de la industria, mostrando por medio de sus redes sociales uno que otro video en los que se pone a improvisar soltando letras que acaban generando un ‘boom’ en el público.

Farina también se ha caracterizado por aprovechar en gran medida las ‘colaboraciones’, entre ellos J Álvarez, Arcángel, Don Omar, Ryan Castro, Wisin, Myke Towers, Ivy Queen, Natti Natasha, Yandel, Maluma y Yailin, entre otros.

Por lo que para muchos resulta curioso que no haya colaborado aún con una de sus colegas, con quien incluso puede ser mucho más fácil la interacción ya que ambas son de la misma ciudad: Karol G.

El tema se tocó en medio de una entrevista con ‘DIMELOKING’, un youtuber que usa su canal para llevar a cabo entrevistas con diferentes figuras del mundo del entretenimiento, desde cantantes hasta creadores de contenido, allí el entrevistador tocó el tema de las colaboraciones, mencionado que es extraño que sean más las colaboraciones entre artistas colombianos con artistas extranjeros que entre los de aquí mismo.

“A mí no se me ha llamado para hacer música, pero yo tampoco los he buscado. He colaborado con una cantidad de mujeres gigantes y con nenas que apenas están comenzando, y siento que uno logra cosas más poderosas con eso, y se deja un mensaje bien especial. Yo nunca tengo miedo de colaborar”, expresó Farina.