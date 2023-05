Piqué pasó de Ferrari a Twingo: lo pillaron viajando en clase económica y hay video

Gerard Pique se ha mantenido en el foco mediático tras su polémico divorcio con Shakira con quien sostuvo una larga relación convirtiéndose en una de las parejas más elogiadas de los medios nacionales e internacionales.

Sin embargo, el catalán se ha convertido en una de las figuras que ha desatado odios y amores entre los usuarios en redes sociales, pues muchos no le perdonan que haya dejado a Shakira y al poco tiempo presentara a su nueva novia.

Algunos lo han acusado de infiel, mientras que otros lo apoyan alegando que tiene todo el derecho a rehacer su vida.

Por otra parte, la barranquillera se ha enfocado en sus hijos y su familia convirtiéndose en una de las más aplaudidas, cuatro de sus más recientes canciones fueron dedicadas al desamor que estaba viviendo a causa de su divorcio.

Su música logró ser todo un éxito, romper récords y hoy en día ser una de las artistas más escuchadas nuevamente.

Shakira tomó una drástica decisión tras el divorcio y es que se mudó de Barcelona a Miami con sus hijos. Razón por la que Piqué tendría que desplazarse hasta allá para visitarlos y pasar tiempo con ellos.

Pillaron a Piqué en un vuelo clase económica

El exfutbolista ha dado nuevamente de que hablar luego de que fuera reconocido en un vuelo de clase económica viajando, por supuesto su presencia causó sensación entre los pasajeros, algunos se levantaron para tomarse foto con Piqué.

Mientras otros lo ignoraron por completo, razón por la que en redes sociales se ha desatado una ola de comentarios.

“Piqué juntándose con la plebe”, “el señor con el papelito, pique me firma un autógrafo, o no busque que lo sal pique”, “El problema no es que viaje el problema es que quiera aparentar cosas que no son ese es el problema”, fueron algunos de los comentarios.