A Epa Colombia le respiró 'la muerte en la nuca': “Sentí que me ahogaba"

Epa Colombia, es hoy por hoy, una de las creadoras de contando más reconocidas a nivel nacional. Gracias a su constancia y trabajo constante, la mujer ha logrado superarse en lo personal y laboral.

La empresaria de keratinas, que con frecuencia se apodera de las tendencias en las redes sociales, ahora es noticia por cuenta de una “terrorífica” experiencia que tuvo en las últimas horas y muy fiel a su estilo, decidió compartirlo en su cuenta empresarial de Instagram.

Según lo que se puede ver en las imágenes, Epa se disponía a realizar una actividad extrema llamada 'rafting', la cual consiste en navegar por un caudaloso río en un kayak o una balsa neumática un poco más grande, diseñada para navegar por la olas.

A pesar que durante todo el recorrido la influencer llevó puesto su chaleco salvavidas y un casco para protegerse ante un golpe, lo menos esperado sucedió y la empresaria de keratinas junto a su grupo de amigos, fueron vestidos por las fuertes olas, provocando que todos salieran del bote y quedaran a la deriva.

“Amiga, te quería decir que Dios me ha dado miles de oportunidades (…) fue una adrenalina. Hoy viví una de las experiencias más inolvidables de mi vida, sentí pánico y al mismo tiempo mucha adrenalina, sentí cómo me ahoga y perdí la noción (…) pero me siento feliz de poder decir ‘lo viví’ y a ‘la gorda’ nunca se murió”, mencionó en su cuenta de Instagram.

Así las cosas, después de haber nadado unos metros por el caudaloso río, Epa Colombia fue la primera en ser rescatada, luego su amiga y de último, otro amigo, fueron subidos al bote.

De acuerdo con las propias palabras de la bogotana, fue una de las experiencias más terroríficas que ha vivido durante los últimos años: “Amiga, tocó buscar algo para salir a respirar y le quitamos el agua a ‘la gorda’ porque ella estaba que se desmayaba. Dios mío”, dijo.