Jesica Cediel reaparece en redes con curiosa actitud; bilingüe y con acento puertorriqueño

Jesica Cediel, la famosa presentadora y modelo colombiana es una de las mujeres más cotizadas de Colombia por su larga trayectoria y talento para desenvolverse de manera natural frente al lente de la cámara.

La colombiana lleva una larga trayectoria en la industria televisiva participando en diferentes proyectos por lo que es recordada.

Además, hace algún tiempo ganó el reconocimiento a la mejor cola del país siendo una de las colombianas más deseadas, sin embargo, producto de la negligencia con los biopolímeros, Cediel fue una de las afectadas con esta sustancia en sus glúteos por lo que ha tenido que ser sometida a cirugía para extraer dicha sustancia.

A pesar de ser una hermosa mujer, la bogotana la ha pasado muy mal debido a este producto, no obstante, se ha mostrado con una buena actitud ante esta situación.

Por otra parte, Cediel sigue estando activa en diferentes proyectos televisivos y en sus redes sociales, aunque allí no es muy constante, por eso cada vez que comparte fotos o videos sus seguidores no le pierden la pista.

Tal como sucedió recientemente con una serie de historias en su cuenta de Instagram causando diferentes impresiones por su extraña actitud.

Allí habló sobre su carrera, los nuevos proyectos que tiene en camino y algunos cambios que ha hecho en su ida para lucir una apariencia más “saludable”, relató la colombiana quien se encuentra viviendo en Estados Unidos.

“Quería compartirles, que estoy muy feliz, muy contenta, yo sé que he estado perdida. Pero estoy viviendo, mi amor, estoy viviendo. Hay una vida aparte de las redes sociales; es la vida real”, dijo la colombiana.

Por otra parte, Jessica reveló que esta en un programa de renovación celular en donde ha podido notar los cambios en su cabello, su piel y su alimentación.

“Les tengo que confesar que me he adelgazado mucho. Estoy ‘superdelgadita’. Los que me conocen, que saben que soy proporcionada, pero delgadita, estoy más delgadita. Algo que estoy mejorando con ejercicio, pero me siento ‘supersaludable’…”, aseguró.

Sus seguidores no tardaron en viralizar las imágenes y destacar en los comentarios que luce extraña y que su acento no es el común.