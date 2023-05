Andy Rivera se sinceró y habló de su estado sentimental; ¿listo para enamorarse?

Andy Rivera es uno de los artistas más queridos por los colombianos gracias a sus canciones y a la trayectoria que ha tenido en la industria musical, así como también muchos han podido evidenciar su evolución en el género urbano.

El artista se ha destacado actualmente por sus composiciones, a pesar de tener ritmos urbanos, sus letras están cargadas de romanticismo, la mayoría de sus canciones son dedicadas al amor o desamor conquistando a miles de corazones.

Gracias a su fama, el colombiano ha despertado la curiosidad de sus seguidores por conocer detalles de su vida privada, sobre todo de sus relaciones amorosas.

Cabe recordar que el artista sostuvo una larga relación con la actriz Lina Tejeiro, sin embargo, a pesar de intentarlo varias veces, la pareja decidió tomar rumbos diferentes.

Sin embargo, su relación quedó guardada en la historia de Colombia, por lo que en la actualidad aún sigue dando de qué hablar y despertando curiosidad por conocer las razones exactas por las que terminaron.

Las dudas se disiparon hace unos días luego de que Lina revelara en el pódcast de Calle y Poche su versión de qué fue lo que pasó.

"Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia. Nunca me dieron el título de la novia… Yo me lo podía dar, pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces qué soy?", dijo Lina.

Sin embargo, Andy no se ha pronunciado, pero sus seguidores no han perdido oportunidad para tocar el tema sentimental del artista y preguntarle cómo está.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas le preguntaron si se siente preparado para volver a enamorarse, a lo que él respondió de manera contundente.

“Siento que todavía no, pero el tiempo, Dios y el destino son muy misteriosos y únicos y sus tiempos son perfectos. No sé, de pronto pase cuando menos me lo espere, pero que lo sienta, así como que uy, pues, estoy listo para enamorarme, confiar en el amor y todo eso, no”, dijo el pereirano.