Lina Tejeiro revela la razón detrás de su ruptura con Andy Rivera; ¿lo desenmascaró?

El artista Andy Rivera, ha sido objeto de gran atención en los medios de comunicación y las redes sociales en Colombia. Su talento como artista urbano y su presencia en el mundo del espectáculo lo han convertido en una figura destacada en el país.

No dejes de leer: ¡Fin de los rumores! Lina Tejeiro confesó el motivo de su separación con Juan Duque

Pese a esto, uno de los aspectos que más ha generado comentarios sobre Andy Rivera es su vida amorosa y la intensa relación con la hermosa actriz Lina Tejeiro. En marzo de 2022, Lina confirmó en un extenso video en su canal de YouTube que su noviazgo de casi diez años había llegado a su fin.

Más de un año después de la confirmación de su ruptura, la llanera reveló en una reciente entrevista la razón principal por la que su noviazgo llegó a su fin. De acuerdo con sus propias palabras, el cantante pereirano nunca le dio el lugar que merecía como pareja, llegando al punto de que ella misma dudaba si él la consideraba su novia.

Lee también: Lina Tejeiro y lo más hot que verás hoy; mostró un candente tatuaje



"Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia. Nunca me dieron el título de la novia... Yo me lo podía dar, pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces qué soy?", dijo la también inlfuencer.

La talentosa actriz, también compartió sus anhelos para su vida y su futuro amoroso. Manifestó que lo que más desea en este momento es encontrar a alguien que le dé el lugar que merece, alguien que la ame plenamente y que no tenga miedo de presumirla, demostrarle su amor y crecer junto a ella.

Mira también: Lina Tejeiro confiesa si su distanciamiento en redes ha sido porque tiene nueva pareja

La actriz concluyó afirmando que no tiene prisa por encontrar a esa persona, pero que mientras tanto se enfocará en trabajar en su propio valor y amor propio. Reconoce que todo comienza por uno mismo y que, al cultivar esas energías de valor, atraerá hacia sí mismos experiencias amorosas más plenas y satisfactorias.

Las declaraciones de Lina Tejeiro han generado diversas reacciones entre sus seguidores y seguidoras, quienes la han apoyado en su búsqueda de una relación saludable y llena de amor. Mientras tanto, tanto ella como Andy Rivera continúan avanzando en sus carreras artísticas y personales, dejando atrás el pasado y enfocándose en un futuro prometedor.