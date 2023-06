Carolina Acevedo ‘estalló’ contra compañera en MasterChef y casi se va a los golpes

MasterChef Celebrity se ha encargado de cautivar y llamar la atención de miles de colombianos con sus diferentes temporadas en donde ha puesto a prueba las habilidades de famosos personajes de la farándula colombiana.

Esta edición viene recargada y con talentos que hoy en día ha revolucionado las redes o han hecho historia en la televisión nacional.

Marcela Benjumea, Carolina Acevedo, Martha Bolaños, Daniela Tapia, Julio César Herrera, Adrián Parada, Crisanto Alonso Vargas, entre otros.

El programa se estrenó el pasado 29 de mayo y aunque han sido pocos los capítulos estrenados hasta ahora, ya han tenido sus primeros enfrentamientos entre ellos, han realizado grandes pruebas de cocina y han mostrado de a poco que tanto saben a la hora de cocinar.

El programa que pone a los colombianos frente a las pantallas a partir de las 8:00 PM se vuelve tendencia en redes con cada emisión.

Carolina Acevedo y Martha Bolaños tuvieron un ‘encontrón’

El más reciente capítulo puso a prueba las habilidades de los cocineros para crear un plato, sin embargo, antes de iniciar deberían dividirse en parejas por grupos y pasar por unas estaciones ubicadas en diferentes calles de la ciudad de Cartagena.

En una de las estaciones los esperaba un reto que puso los ‘nervios de punta’ de Carolina Acevedo, allí debían caminar como una palenquera con una bandeja de frutas sobre su cabeza.

En dicho lugar debían esperar su turno para realizar el ejercicio, ya que solo había dos bandejas. En el turno de Carolina versus Martha Isabel Bolaños hubo un ‘rifirrafe’ que dio de que hablar.

Al momento en el que pasó Carolina, sostuvo unos segundos la bandeja sobre su cabeza para no se le cayera mientras empezaba a caminar, sin embargo, Martha Isabel le reclamó: “no, no, no”, dijo la actriz a Acevedo.

A lo que ella le respondió: “Fresca. Yo no soy tramposa”. Desde ahí los ‘aires’ se calentaron, pero las cosas no pararon.

Acevedo reveló lo que sintió cuando su compañera le alegó: “Peleé con Martha. Se metió a decir que yo había agarrado eso y le dije: ‘No te metas que no es tu juego’. Me pareció injusto y por eso lloré. Me frustré”, dijo en cámaras tras la prueba.

Daniela Tapia, compañera de Carolina, estuvo de su lado e incluso dijo que algunos participantes ya estaban “pelando el cobre”.

Acevedo no ocultó su enojo y respondió: “¿Pelar el cobre? Estoy que le doy en la cara a alguien”.