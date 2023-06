Westcol reaparece con mensaje para los que quieren "silenciarlo"

Westcol, el famoso y polémico creador de contenido se ha visto envuelto en diferentes controversias desde hace unos meses luego de pronunciarse sobre algunos temas de interés común.

El joven se dedica a trasmitir mediante la plataforma de Twitch, allí suele hacer diferentes dinámicas, desde jugar en tiempo real videojuegos, hasta debatir cualquier tema con las personas que lo están viendo.

Hace poco se viralizó una de sus trasmisiones en donde hablaba acerca de la comunidad LGBTIQ+ donde usó palabras despectivas sobre estas personas.

“Eso si no va conmigo (…) que hagan sus mi3rd4s y que el hiju3p*t4 sea cacorr*, pero que no me traiga acá otro man ni por el p*tas pues, enciendo esa gonorr3a a balín, si le gusta tanto que le den por ese cul*, le hago otros 17 huecos (…) lo fulmino a balazos, que no venga por aquí a joderme la p*ta vida, que hagan sus maric4d4s, pero lejos de mi huev*n”, dijo el joven en ese momento.

Incluso habló de manera despectiva sobre Ibagué, tanto así que el alcalde se pronunció y dijo que el joven no era “una persona grata” para la ciudad.

Sin embargo, se disculpó en sus redes por lo que había dicho y reconoció que no debió jugar con este tipo de cosas.

Nueva polémica: Westcol se refiere a las mujeres de talla grande

Hace unos días, el creador de contenido publicó un tweet en donde decía: “yo no subo gordas a mi carro, para eso están las grúas”.

Su declaración desató una enorme polémica en donde lo criticaban por sus palabras despectivas, al poco tiempo su cuenta de Instagram quedó desapareció.

¿Amenaza o grito de victoria? Westcol reaparece con contundente mensaje

El creador de contenido sorprendió con una historia en su cuenta de Instagram en donde reveló que lo querían silenciar, haciendo referencia a lo sucedido con su cuenta.

“Estoy de vuelta, estoy de vuelta, sí, me quieren silenciar, eso es lo que la gente quiere hacer, hay personitas por ahí que me quieren eliminar mi Instagram, pero eso no va a suceder, eso no va a suceder”, dijo el colombiano.