Westcol sufrió aparatoso accidente y su Rayo MCQueen se lo partieron en dos

El streamer Westcol, nuevamente es noticia luego de protagonizar una polémica por haber realizado duros comentarios a través de su canal de Twitch. En este, realizó comentarios despectivos hacia la comunidad LGBTIQ+ y también hacia los habitantes de Ibagué.

No dejes de leer: ‘La Liendra’ y Nicolas Arrieta fijaron fecha para arreglar sus diferencias a los golpes

A través de una ráfaga de historias en su cuenta de Instagram, el creador de contenido reveló a todos sus seguidores que le había prestado su Rayo MCQueen a un amigo y este se lo había estrellado en la ciudad de Medellín.

Sin embargo, el influencer aclaró que él no iba conduciendo, agregando que su amigo estaba bien de salud y solo habían pérdidas materiales.

Te puede interesar: ¿Venganza contra Westcol? Le cerraron su cuenta de Twitch y en redes lo celebran

“Ey, le prestamos el carro a un parcero y vean lo que acaba de suceder (muestra el estado en el que quedó el vehículo). Triste, triste. ¡No, mi carrito! Todas las personas están bien. El carro si está en la mier#@. Yo este carro no lo tenía con seguro porque pues lo utilizo muy de vez en cuando, pero lo importante es que los daños son materiales. Vamos a ver qué se hace con él”, dijo.

Luego mencionó que lo importante eran sus amigos, que no le interesaba mucho el vehículo, pues lo importante para él eran las vidas de sus amigos de los que además, dijo que los apreciaba mucho.

Lee también: Westcol es blanco de insultos por fuertes declaraciones en Twitch: “Ibagué es una m3rd4”

“Yo no iba en el carro, pero sí iban amigos míos que quiero mucho. A mí el carro no me interesa. Con tal que mis amigos estén bien. Gracias Dios que no pasó nada, que todos están bien y que solo fueron daños materiales”.

De acuerdo con las palabras de Pesque, el amigo de Westcol, la causa del accidente tuvo que ver con la carretera, pues estos mencionan que estaba mojada.

“Yo solo sentí como la llanta de atrás patinó, dimos como dos vueltas. Yo solo vi en el vidrio del carro un poste. Dije ‘nos matamos’. Sigo aturdido. Gracias a Dios no pasó nada”, mencionó.

Además, dijo que piensa hacer una rifa con sus seguidores, para recuperar los gastos de la inversión que hará para recuperar el vehículo, agregando que la idea sería que se lo ganara un fanático.