WestCol rompió el silencio y habló sobre comentario ofensivo contra mujeres de talla plus

El influencer WestCol genera controversia nuevamente con un polémico tweet que publicó en su cuenta oficial de Twitter. En el mensaje, se puede leer: "Yo no subo gordas a mi carro. Para eso están las grúas". Como era de esperar, los comentarios de desaprobación no se hicieron esperar, ya que no es la primera vez que el antioqueño genera polémica con sus declaraciones.

Yo no subo gordas a mi carro

Pa eso están las grúas — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) May 28, 2023

Ante la reacción negativa, WestCol respondió en otro tweet: "A mí me dicen gordo, kiko, me insultan de mil maneras y no ando llorando, yo pongo un tweet de un meme en TikTok y se ponen a llorar en filita, si les ofende esa mierda no es culpa mía, trabajen en su autoestima para que un tweet no los descoloque".

Sin embargo, las críticas no se detuvieron allí y los medios de comunicación se hicieron eco del tema, recordando el escándalo que protagonizó hace algunas semanas cuando hizo comentarios homofóbicos durante una transmisión en vivo. En esa ocasión, WestCol tuvo que retractarse y ofrecer disculpas públicas.

En respuesta a las críticas, el influencer continuó defendiéndose y arremetiendo contra sus detractores.

"Fíjense que ayer puse un tweet basado en un meme de TikTok... Papi, qué funa, todo el mundo jodiendo con eso en Facebook y lo pongo yo y yo soy la peor escoria del mundo. ¿Por qué esas personas que me están criticando tanto por poner ese tweet no critican a esas personas que diariamente me dicen gordo, cachetón, Kiko? Yo no estoy llorando por esa huevonada... Yo no me estoy quejando, que la gente se haga sentir", dijo.

Además, el colombiano aprovechó para enfatizar su amor propio y desafiar los estándares de belleza impuestos por la industria de la moda y la cosmética: "Aquí el problema es que las personas que se ofenden tienen que trabajar en su autoestima, porque a mí me pueden decir muchas cosas, pero yo me río, porque yo me siento bien... Yo sé que estoy cachetoncito, medio gordito y lo que sea, pero yo me siento bien, que es lo importante. ¿Me entiende? Yo no soy una escoria, yo me río de todo porque esta vida es muy bella", agregó.

La actitud desafiante y la defensa de su apariencia por parte de WestCol han generado opiniones encontradas en las redes sociales. Mientras algunos apoyan su mensaje de amor propio y aceptación, otros critican su falta de empatía y consideración hacia los sentimientos de los demás.

El influencer continúa en el centro de la polémica, y está por verse cómo esta situación afectará su imagen y su relación con sus seguidores en el futuro.