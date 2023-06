“Mamá no ¡mamacita!”: Cazzu se roba las miradas con sexy sesión de fotos embarazada

Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida en la industria musical como Cazzu, se ha convertido en foco de atención para los medios y las redes sociales, no solo por su música, sino por su relación con Christian Nodal.

La argentina ha dado de que hablar en redes sociales por su relación, pues, recordemos que luego de la polémica relación de Nodal con Belinda, los medios se enfocaron en seguirles el rastro a cada uno.

Cabe mencionar que, tras su ruptura, ambos se ‘sacaron los trapitos al sol’, Nodal asegurando que había mantenido a Belinda, mientras ella desmentía sus palabras aseguraba que no necesitaba a nadie que la mantuviera.

Al poco tiempo, el cantante de regional mexicano presumió a su nueva pareja, y así poco tiempo dieron a conocer su compromiso, noticia que sorprendió a sus fans.

Ahora esperan su primer hijo y según ha revelado Nodal en diferentes ocasiones, espera con ansias a su bebé.

Cazzu enciende las redes con candente vestido

La rapera sorprendió a sus seguidores con su más reciente publicación en donde se le ve posar con un ajustado vestido blanco que resalta su enorme barriguita.

Sin embargo, su lado más sensual no lo dejó de lado, pues el vestido tiene un gran escote en su pierna y sus pechos, por lo que dejó sus atributos a la vista y cautivó a más de un usuario.

Las imágenes se replicaron y usuarios en dicha plataforma no se hicieron esperar, “bueno, sigue igual, no cambia”, “jajajaja me da mucha risa”, “ay, que belleza”, “a mí me gusta su forma de ser, ella hace lo que quiere”, “no le importa el que dirán”, escribieron algunos usuarios.