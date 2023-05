Nodal borrará los tatuajes de su rostro antes de que nazca su hija

Christian Nodal, el famoso cantante mexicana ha provocado amores y odios entre su publico y no por su talento en la música, sino por sus relaciones amorosas, pues han dado bastante de que hablar.

El joven de 24 años se ha caracterizado por sus letras dedicadas al amor y desamor en el género regional mexicano, sin embargo, también ha incursionado en otros géneros.

Su talento sin duda sigue ganándose el corazón de sus fanáticos, pero su vida fuera de los escenarios sigue dando de qué hablar.

Recordemos que el mexicano sostuvo una relación con Belinda, con quien frecuentemente se demostraban amor en redes sociales, incluso, él llegó a pedirle matrimonio, pero finalmente decidieron separarse.

Cabe mencionar que, tras su ruptura, la pareja se ‘sacó los trapitos al sol’ y Nodal aseguró que era quien mantenía a la cantante.

Desde entonces Nodal se enfocó en su carrera, pero al poco tiempo se confirmó su relación con Cazzu, la rapera argentina con quien hoy en día espera una hija.

La noticia de que será padre ha causado sensación en redes sociales y también en el cantante, quien ha asegurado que la llegada de su hija lo ha hecho replantearse muchas cosas.

Entre estas, los tatuajes que ser realizó en el rostro y que ahora pretende borrar antes de que nazca su hija.

“Es más quenada que me quiero ver limpio, me gustan mucho mis tatuajes (…) pasa que me gustaría que mi hija me conozca eh… me conozca mi carita (…) y también pasa que fue una etapa mía, muy mía, en ese momento me nació, gracias a Dios pasa que los tatuajes se borran todo tiene solución, menos la muerte”, dijo el artista en entrevista.