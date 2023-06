Jenn Muriel se destapó y contó por qué terminó con Yeferson Cossio: ¿hubo cachos?

Jenn Muriel, la famosa creadora de contenido colombiana, es una de las mujeres más queridas en redes sociales por su carisma, belleza y amor por los animales.

La colombiana se ha destacado en redes sociales por compartir con sus fans a través de su cuenta de Instagram diferentes momentos de su vida privada. Cabe mencionar que su reconocimiento aumento tras su relación con Yeferson Cossio.

Aunque la pareja fue una de las más queridas de las redes sociales, después de 10 años de relación, decidieron tomar diferentes rumbos.

Aunque la noticia causó impacto entre los internautas, con el paso del tiempo cada uno siguió creciendo en redes sociales. Cabe aclarar que nunca se conocieron los motivos exactos por los que se dio la ruptura.

Yeferson decidió enfocarse en sus redes sociales y en cuanto a su vida amorosa, el colombiano decidió darse una nueva oportunidad con una joven poco conocida en el medio.

Mientras tanto, Jenn sigue creando contenido en redes sociales y compartiendo su amor por los animales a través de videos o fotografías.

Jenn se sinceró y reveló los motivos de su ruptura con Cossio

Durante un podcast organizado por ‘La Divaza’, Jenn decidió abrir su corazón y revelar los verdaderos motivos de su ruptura con el creador de contenido.

“Fue un escándalo porque salió un video, el escándalo fue que él estaba besándose con otra persona (…) estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos. De pronto él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran diez años (…) me dolió. Sin embargo, después de eso yo intenté arreglarlo”, dijo la colombiana.

Después, ‘La Divaza’ fue contundente al preguntarle por qué no se puedo arreglar la situación después de eso, a lo que la paisa respondió con detalle que era lo que estaba pasando.

“Ambos sabíamos que queríamos cosas diferentes y como que intentábamos forzar las cosas, de pronto él intentaba como ceder a una relación más estable, más tranquila, pero, pues yo no iba a ceder como a esperar a que él hiciera sus cosas”, dijo Jenn.