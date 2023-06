Zulma Rey, de MasterChef, confesó cuántas veces ha pasado por el quirófano

Zulma Rey, la famosa actriz colombiana, famosa por interpretar diferentes personajes en recordadas producciones colombianas como ‘Pedro el Escamoso’, tiene a más de un colombiano suspirando con su nueva faceta de chef.

La bogotana se ha mantenido alejada de la actuación, sin embargo, sus participaciones en ‘Pandilla, Guerra y Paz’, ‘Así es la Vida’ y ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, la ha mantenido en la memoria de los colombianos.

Gracias a estos personajes, su carrera siguió abriendo camino y ha incursionado en la industria del modelaje, convirtiéndose en el amor platónico de muchos.

La actriz de 35 años volvió a la televisión como concursante en la cocina más famosa de Colombia, MasterChef Celebrity, en donde ha demostrado sus habilidades en la cocina.

Aunque no es una experta, ha dejado clara su intención en el concurso y es aprender, aunque sigue preparándose, es una de las favoritas en la cocina.

De hecho, hace poco dio de que hablar por una carne molida durante una prueba contrarreloj en el concurso.

Al parecer, la colombiana cambió la receta y resultó preparándola de una manera diferente ganándose un regaño del chef Rausch.

Cuántas cirugías se ha hecho Zulma Rey

La bogotana estuvo en entrevista hace poco con el canal RCN en donde aprovecharon para resolver las preguntas más frecuentes de los televidentes, una de ellas fue sobre su apariencia física.

Allí le preguntaron sobre sus cirugías estéticas, a lo que ella respondió que solo ha pasado una vez por el quirófano.

“Me quité las ojeras y nada más. Me pasó algo muy chistoso porque me dijeron: ‘Zulma, que un cirujano te hace lo que quieras. Que le hagas publicidad y te hace lo que quieras’. Y yo bueno, pues me voy a quitar las ojeras. Mis amigos decían: ¿cuáles ojeras? Y yo sí, las bolsitas que se le marcan a uno (…) para la carrera es excelente porque le ayuda mucho a uno. Hay jornadas de grabación muy largas y lo bueno es que no se nota”, dijo la colombiana.