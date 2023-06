Laura Londoño no se aplica desodorante hace 10 años por prevención de una enfermedad

La actriz Laura Londoño se encuentra disfrutando de un tiempo de descanso en España al lado de su esposo Santiago Mora Bahamón y sus hijas Allegra y Mikaela. La talentosa colombiana reveló detalles inéditos de su periplo por el país ibérico y donde próximamente tendrá un nuevo reto, que será más que actoral gastronómico, pues hace parte del elenco de una nueva temporada de Masterchef Celebrity España.

Londoño es reconocida ampliamente por su protagónico en la telenovela ‘La Ley del Corazón’ y el remake de ‘Café con Aroma de Mujer’. De igual forma, la hemos visto en grandes producciones como ‘La Bruja’, ‘Sin senos no hay paraíso’ y el éxito audiovisual colombiano más reciente en plataformas de Streaming: Pálpito 2.

Mientras llega la hora de verla en pantalla midiéndose a los retos que supone la cocina, la actriz continúa robándose los suspiros por su espontaneidad, su belleza y carisma frente a las cámaras.

Por otro lado, su interacción frecuente con sus seguidores de Instagram no la deja a un lado y allí trata de responder diversos temas entorno a su vida personal.

Pues bien, en una de estas interacciones con su público, un internauta le preguntó qué tipo de desodorante estaba usando, a lo que ella contestó francamente y dejó sorprendido a más de uno.

No usa desodorantes hace 10 años

La antioqueña reveló la razón por la que hace 10 años aproximadamente dio fin a su relación con los desodorantes y lo que hace, de forma natural, para evitar los malos olores en la zona de las axilas.

“Llevo la módica suma de 10 años sin usar desodorante. Ninguno, cero, absolutamente. ¿Por qué? Porque en algún momento me di cuenta de que el cáncer de mama está muy asociado a los desodorantes, no por ser desodorante, sino por ser antitranspirante. Aquí tenemos una glándula que necesita transpirar. No tiene que oler feo, pero sí tiene que sudar, tienen que salir las toxinas por ahí. Empecé a utilizar como un desodorante natural y eso toma un tiempo como que el cuerpo se acomode y regule su PH y sudas un montón, y cuando uno logra trascender esa incomodidad inicial, luego ya no tengo que usar nada”, sentenció Londoño.