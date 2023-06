Epa Colombia reveló que se puso 80 diamantes en sus dientes y mostró los resultados

Epa Colombia, la famosa creadora de contenido colombiana se ha encargado de compartir con sus seguidores momentos de su vida desde que inició en las redes sociales.

La colombiana se destacó en redes sociales desde un inicio por su personalidad y por crear contenido de entretenimiento, sin embargo, el hecho más viral de su carrera en redes sociales fue cuando cantó ‘Eh, Eh, Epa Colombia’ durante un Mundial de futbol mientras apoyaba a la Selección Colombia.

Desde entones su vida dio un giro completo, pues con el paso del tiempo fue ganando fama, después creo su empresa de keratinas con la que h construido una gran fortuna.

Gracias a la millonada que gana al mes, la colombiana se ha podido dar una vida de lujos y excentricidades, tal como lo dejó claro recientemente.

Además de tener un apartamento con todas las comodidades y lujosos autos, la colombiana reveló recientemente que se mandó a implantar ochenta diamantes en todos sus dientes.

La empresaria compartió a través de sus historias de Instagram videos sobre su procedimiento en donde deja ver con lujo de detalle como luce su sonrisa.

“Amiga me puse 80 diamantes en los dientes está mañana ¿la doy? ¿No la doy? Me encanto. Ya te muestro el video. Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más linda”, escribió la colombiana.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, pues lo vistes se hicieron virales.

“Eres demasiado hermosa”, “te felicito, si tienes para eso estas en todo tu derecho”, “pues a mí me gusto”, “dejen de criticarla, ni que fuera plata prestada”, fueron algunos de los piropos.