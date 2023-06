¡Escándalo! Hermana de Yina Calderón arremete contra 'Epa Colombia' con foto del pasado

La rivalidad entre dos reconocidas figuras de las redes sociales colombianas, Juliana Calderón y Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', ha alcanzado un nuevo nivel. En una reveladora historia de Instagram, Juliana compartió una foto de un recuerdo en la que se ve a ambas influencer junto a su hermana Yina Calderón disfrutando de un humilde 'corrientazo' en el centro de Bogotá.

No dejes de leer: Yina Calderón mostró la curiosa forma de hacer sus necesidades en el baño; lo hace de pie

Sin embargo, lo que captó la atención de todos no fue la camaradería en la imagen, sino los notorios cambios físicos que han experimentado las tres mujeres a lo largo de los años, debido a las cirugías estéticas a las que se han sometido. Las transformaciones fueron tan impactantes que resultaron prácticamente irreconocibles.

Juliana, buscando dejar claro su punto de vista, acompañó la foto con una frase provocativa: "A veces olvidamos de donde venimos. Lo bueno es que la vida se encarga de recordarnos". Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron una reacción en 'Epa Colombia'.

Lee también: Epa Colombia compartió conmovedor video en hogar geriátrico apoyando a los abuelitos

Daneidy, en respuesta a la publicación de Juliana, no tardó en lanzar duros comentarios contra las hermanas Calderón. Con sarcasmo y sin rodeos, expresó: "La de la foto soy yo. Solo que yo he cambiado con mis cirugías estéticas. Pero, a mí, ese almuerzo me salió tan caro en el centro de Bogotá. Ese almuerzo lo han replicado muchas veces, diciendo que se me perdió mi humildad. Pero, ellas de qué humildad hablan, si ellas no la dan". Además, aprovechó para reírse de la situación, dejando claro que no se siente afectada por las insinuaciones.

Esta confrontación en las redes sociales ha generado un intenso debate entre los seguidores de ambas personalidades, quienes se han sumado a la discusión sobre el concepto de humildad , la influencia del dinero y la fama en la vida de las celebridades digitales.

Te puede interesar: A Epa Colombia le respiró 'la muerte en la nuca': “Sentí que me ahogaba"

Mientras tanto, todos esperan atentos para ver cómo se desarrolla esta rivalidad y si estas dos figuras lograrán reconciliarse en el futuro.