Entrenadora de Karol G reveló el secreto de la artista para lograr ese cuerpazo

Karol G se ha convertido en todo un símbolo de empoderamiento y poder femenino gracias al mensaje que comparte en sus canciones, razón por la que, además de ser una de las artistas más escuchadas, también es una inspiración para las mujeres.

La paisa ha llevado el mensaje de amor propio en alto, pues en muchas ocasiones, incluso con ella misma, se ha mostrado transparente y tal cual es.

De hecho, no le importa ocultar si está gorda o no, tal como sucedió hace unos meses en donde fue criticada por su figura durante el video de ‘X si volvemos’ en donde canta con Romeo Santos.

Sin embargo, ella dejó claro que se ama tal cual es y que, si está o no gorda, para ella no hay problema, pues es cantante y no modelo, dijo Karol en ese entonces.

Recientemente salieron a la luz unas fotos que confirmaron su relación con Feid en donde se les ve caminando en Miami en el estadio donde se presentó el artista esa noche.

Además de causar impacto la noticia de que son pareja, el cuerpo de ‘La Bichota’ dio de qué hablar, pues muchos aseguraron en los comentarios de las imágenes que lucía ese cuerpo por cirugías.

Algo que su entrenadora personal, Yarishna, no se aguantó y decidió pronunciarse al respecto, dejando claro que su cuerpazo es producto del esfuerzo de la paisa.

“Muchos se preguntan acerca de Karol y su cuerpo. Hace un mes exactamente empezó a prepararse para el tour; ella es una persona que respeta mucho su público y su trabajo y en esta ocasión por el hecho de ser estadios siente que tiene que ser su mejor versión y quiere dar la milla extra. Ha estado disciplinada, como nunca antes, muchísimo muchísimo con su alimentación que es parte fundamental del resultado. A sus entrenamientos y nutrición sumó el Yoga que hace todos los días sin falta”, dijo Yarishna.

Además, reveló los motivos por los que ha estado tan alejada de las redes sociales y aprovechó para enaltecer el trabajo de la artista.

“Largos ensayos de coreografías, razones por las cuales también ha estado un poco más alejada de las redes. Es triste ver que hablen de cirugías en una mujer que constantemente invita a querernos tal y como somos. Pero también al compromiso y la disciplina. Los grandiosos y rápidos resultados también vienen del enfoque y compromiso contigo mismo. Desde lo más profundo de mi corazón se los dice una persona que la ve esforzarse a diario para lograr los cambios que hoy todos pueden ver en ella. Mis respetos, Carolina”, fueron las palabras de su entrenadora.