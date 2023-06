Elianis Garrido revela su lucha contra una adicción y confiesa haber pasado por una crisis

En una sorprendente revelación, la reconocida presentadora Elianis Garrido abrió su corazón y compartió con valentía los oscuros momentos que vivió durante una intensa batalla. En una emotiva entrevista con la periodista Eva Rey, Garrido confesó que en una etapa de su vida experimentó una fuerte crisis emocional que la llevó al límite de querer tomar una decisión trágica.

La ex 'Protagonista de Novela', conocida por su participación en un popular reality show, ha sido una figura controvertida y polémica en el mundo del espectáculo. Después de su participación en ese programa televisivo, la vida de Garrido ha estado llena de oportunidades, abarcando desde la actuación, el modelaje, pasando por la conducción de programas de entretenimiento y ahora, de empresaria.

Actualmente, Elianis es una de las conductoras del exitoso programa de televisión 'Lo Sé Todo', donde comparte set con el periodista Ariel Osorio y su compatriota María Fernanda Romero. Aunque su papel en el programa se centra en opinar e informar sobre el mundo del espectáculo, la vida personal de la empresaria no ha escapado al escrutinio público.

En medio de su exitoso momento, la presentadora barranquillera decidió romper el silencio y hablar sobre una crisis que la sumió en una profunda desesperación. Durante la entrevista, reveló que durante la pandemia de 2020 había caído en una adicción a un fármaco, del cual logró salir gracias al apoyo incondicional de su madre.

"El encierro me afectó profundamente. Reincidí en un viejo y dañino hábito de consumir pastillas para dormir, las cuales me han causado mucho daño. Esto tuvo graves consecuencias, y si no hubiera sido por la presencia de mi madre en casa... Tuve días en los que estuve al borde de lanzarme desde el balcón. Creo que nunca lo hice por vergüenza hacia mi abuela. Pensé en cómo ella pudo superar tantas adversidades, como dar a luz a 8 hijos, enfrentar la trágica pérdida de un niño de 3 años y sufrir maltratos y violaciones. Si mi madre pudo superarlo todo, ¿cómo no iba a poder yo con esta crisis? Me sentí avergonzada", confesó la presentadora con profunda emotividad.

La colombiana también expresó su agradecimiento hacia su madre, quien se convirtió en su soporte más fuerte durante esos momentos difíciles. Además, afirmó que hablar abiertamente sobre su experiencia es una forma de liberación.

La valentía de Elianis al compartir su lucha personal ha conmovido a muchos de sus seguidores y colegas del mundo del espectáculo, quienes han mostrado su apoyo y admiración hacia la presentadora. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de salir adelante.