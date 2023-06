Elianis Garrido reveló las impresionantes propuestas que ha recibido de políticos y narcos

La famosa Elianis Garrido vuelve a apoderarse de los titulares en los portales de entretenimiento más reconocidos en Colombia, todo por cuenta de unas reveladoras declaraciones que hizo en una reciente entrevista. La actriz estuvo como invitada en el programa digital de ‘Desnúdate con Eva Rey’, en el que tocó varios temas relacionados a su vida.

Una de las declaraciones de la presentadora del programa ‘Lo Sé Todo’, que generó más revuelo en redes sociales, fue justamente la que hacía referencia a desafortunadas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida.

Pues se trataba nada más y nada menos que de las “propuestas económicas y subidas de tono” que ha recibido en diferentes ocasiones por parte de empresarios, políticos y hasta de narcos. Agregando que, se las han hecho de frente o por medio de terceros que le comparten el mensaje.

La barranquillera dijo que en una ocasión un hombre le había ofrecido una camioneta de 400 millones de pesos a cambio de estar con él una noche. Otro, la invitó a que lo acompañara a Miami, a lo que ella indiscutiblemente, rechazó la invitación que le hizo el hombre que hasta ahora se desconoce su identidad.

También aseguró que los políticos son más directos que hasta los propios bandidos (narcos), pues dijo que ellos le han hecho las propuestas incluso frente a sus esposas o luego de haberlos conocido, le envían un mensaje directo en sus redes sociales.

Otra curiosa historia que le compartió a la española fue una invitación que le hicieron llegar para que acompañara a un hombre a su apartamento y como era de esperarse la mujer dijo que no tenía nada que hacer en la casa de ellos, pues aseguró que no tenían nada en común, pues no eran amigos, ni socios, ni trabajaban juntos.