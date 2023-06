Shakira y Manuel Turizo hicieron toda una película con la canción de ‘Copa Vacía’

Shakira no para de sorprender a sus fans, además, desde su divorcio, la colombiana se ha convertido en el foco de atención para los medios de comunicación y loas redes sociales por las polémicas que se han desatado a raíz de esto.

La barranquillera aprovechó su situación mediática y logró convertirse nuevamente en la cantante más escuchada en diferentes países al estrenar cuatro canciones que describieron su situación.

Sin embargo, para cerrar el ciclo decidió mudarse con sus hijos de Barcelona a Miami, razón por la que más de uno no perdió oportunidad para llenarla de elogios y admiración.

Shakira y Manuel Turizo se juntan en ‘Copa Vacia’

Hace varios meses se esperaba con ansias el estreno de la colaboración entre Manuel Turizo y la barranquillera.

Aunque mucho se especuló sobre la letra de la canción, pues los internautas pensaban que sería una más dedicada a su relación con Gerard Piqué, la barranquillera sorprendió con algo diferente.

Sin embargo, el trabajo audiovisual que tiene el video impactó a los internautas por su derroche de belleza, pues su atuendo la hace lucir real.

Allí ella protagoniza a una sirena mientras Manuel Turizo se convierte en el galán de la historia, sin duda, los comentarios que ha recibido han sido elogios por su derroche de sensualidad con su faceta como sirena.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas:

“Pobre Piqué”, “Shakira es la más”, "no me imagino a Piqué viendo el video”, “está más buena que la Clara esa”, “no puede ser, no parece real”, “ella es una mamacita definitivamente", escribieron algunos internautas.