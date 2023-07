Yeferson Cossio le respondió a seguidora que le recordó a Jenn: “el pasado quedó atrás"

Por muchos años, Yeferson Cossio y Jenn Muriel conformaron una de las relaciones más queridas de las redes sociales, pues los creadores de contenido no paraban de presumir su noviazgo en redes y lo mucho que se querían.

Sin embargo, tras más de 10 años de relación, Cossio y Muriel decidieron ponerle punto final a su noviazgo y continuar por caminos separados. Aunque, la expareja siguió en constante comunicación tras su ruptura, a principios del 2023, los creadores de contenido se apartaron por completo.

Te puede interesar: ¿Cangrejeando? Jenn Muriel aclara si hubo reencuentro con Yeferson Cossio

Aunque la pareja salió públicamente a confirmar su ruptura, los seguidores de Cossio y Muriel aún no aceptan que su relación haya terminado y aprovechan cualquier momento para recordarle a ambos su expareja.

Al respecto, tanto Yeferson como Jenn han tenido que pedirles a sus seguidores que pasen la página y que no sigan nombrando a su expareja. Pues, por su parte, Cossio se dio una nueva oportunidad en el amor con Carolina Gómez y Muriel está enfocada en sus proyectos personales.

La respuesta de Cossio a seguidora que le recordó a Jenn Muriel

Yeferson Cossio compartió un video en el que sale junto a su nueva novia, publicación en la que una seguidora le comentó que solía ver su contenido, especialmente porque salía con Jenn Muriel. Por lo que, le da nostalgia no ver a su expareja en sus redes sociales.

“Antes veía mucho tus videos, pero…ya sin Muriel me da una nostalgia verlos. Perdón por no superar aun el hecho de que ya no sean pareja, pero es que Muriel es única”, escribió la seguidora de Cossio.

Mira también: Yefferson Cossio recibe palo por llamar “hermanitas de leche” a Aída Victoria y a su novia

Ante el comentario de la mujer, Cossio aprovechó y le respondió a ella y a los demás seguidores que aún le siguen recordando su relación con Jenn Muriel expresando que todo quedó en el pasado y que ahora está en una nueva etapa en la que se siente “muy bien”.

“La vida es cambio constante; lo que fue, simplemente fue. Estoy muy agradecido porque para bien o para mal, gracias a cada una de las personas y de las decisiones que he tomado, es que estoy donde estoy. Pero, el pasado se quedó atrás. Ahora hay una nueva etapa en mi vida, y me siento muy bien en ella, supongo que es lo realmente importante”, expresó Yeferson Cossio.