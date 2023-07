Yina Calderón le respondió a los agradecimientos de Andrea Valdiri por decirle "gorda"

En una nueva entrega de la larga rivalidad entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, las protagonistas han vuelto a intercambiar fuertes declaraciones en las redes sociales. La disputa comenzó cuando la DJ criticó el cuerpo de Valdiri, desatando una batalla de palabras que ha mantenido a los cibernautas divididos durante meses.

No dejes de leer: Yina Calderón mostró las 'lolas' en pleno show; “no me aguanté el calor”

En 2022, la Dj de guaracha arremetió contra la bailarina profesional, afirmando que las cirugías estéticas a las que se había sometido no le habían hecho efecto. Según Calderón, a pesar de las intervenciones quirúrgicas de Valdiri, su figura y peso seguían siendo los mismos.

A pesar de sus declaraciones, Yina también es conocida por operarse para moldear su cuerpo, aunque esto le ha acarreado problemas de salud, como la utilización de biopolímeros que la han dejado semanas enteras en cama debido a cirugías altamente riesgosas y dolorosas para retirar el exceso de este material.

Lee también: Andrea Valdiri calienta las redes al posar con solo una toalla colgada desde sus 'melones'

Durante varios meses, Valdiri se guardo silencio sobre el tema, ya que estaba en su rol de la maternidad de su hija menor y trabajando en sus proyectos personales junto a su esposo Felipe Saruma, también creador de contenido. Sin embargo, recientemente agradeció a Yina por sus críticas a su cuerpo.

“A ese tipo de comentarios, por ejemplo, quiero darle las gracias a Yina y les voy a decir por qué. Porque Yina cuando me tiraba que ya no era el bombón asesino, que estaba gorday todos los meses me daba y no me soltaba, yo dije ok. Fíjate porque esto es muy gracioso, yo siento que cuando a ti te hacen alguna crítica en tu vida, te dicen algún comentario feo, te humillan delante de las personas, yo siento que uno tiene que sacar el lado positivo a ese tipo de comentarios… Así como yo quiero cambiar, también voy a ayudar a muchas mujeres a que lo hagan… Pero en verdad le quiero agradecer a Yina porque me prendió esa chispa, hermana”,dijo la bailarina.

Te puede interesar: Yina Calderón reveló que fue víctima de un intento de robo; “casi nos matan”



En respuesta, Calderón no se quedó callada y muy fiel a su estilo le respodió con argumentos a la mujer. Aprovechó la oportunidad para señalar que sus comentarios pueden servir como motivación para que otras mujeres emprendan proyectos y se sientan más bellas. Además, enfatizó la importancia de no prestar demasiada atención a lo que dicen los demás y recordó que el cambio debe venir de uno mismo y no como una respuesta a los ataques de los demás.

La intensa rivalidad entre Yina y Andrea continúa generando titulares y polarizando a los seguidores de ambas personalidades. Aunque las palabras pueden ser afiladas, parece que esta disputa ha inspirado a Valdiri a abrazar un cambio positivo en su vida y a ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo.