Criticas a Jessica Cediel por irse en vestido de baño a un asado: “le quedaba chiquito”

Jessica Cediel, la famosa creadora de contenido y modelo colombiana, se ha destacado en las redes sociales por su derroche de sensualidad en las redes sociales y su larga trayectoria en la televisión colombiana.

La bogotana se ha destacado por presentar diferentes proyectos en televisión, también ha modelado para grandes marcas y ha sido la imagen de algunas campañas publicitarias.

Sin embargo, no todo ha sido ‘color de rosa’ para Cediel, pues ha tenido que pasar por algunos quebrantos de salud debido a las consecuencias que le trajo los biopolímeros que le inyectaron en sus glúteos.

Aunque la colombiana entabló una demanda al médico que le realizó el procedimiento, los daños ya estaban hechos, así que se ha tenido que someter a cirugías de extracción de esta sustancia tóxica para no provocar daños irreparables.

Sin embargo, la presentadora se ha mantenido positiva ante la situación y hoy en día sigue trabajando en sus proyectos.

¿Jessica Cediel se fue en traje de baño a un asado?

La colombiana está radicada en los Estados Unidos y el pasado 4 de julio se celebró el Día de la Independencia, por lo que ella se unió a la celebración usando un vestido de baño con la bandera de los EE. UU.

A través de sus historias de Instagram, la colombiana compartió cómo celebraría ese día, momento en el que causó furor.

“Resulta que este vestido de baño yo lo tengo desde el 2015 porque cuando estaba viviendo en Los Ángeles, con este hicimos una portada para la revista TVyNovelas en las playas de Santa Mónica y desde esa época no me lo ponía y me lo puse hoy y me quedó chiquito, me está apretando la nalg4 y me está apretando acá (señaló el hombro) pero igual como voy para un asadito entonces yo dije -okey, no importa- “, dijo la colombiana.

La publicación se replicó en otras cuentas de dicha red social en donde algunos internautas dejaron sus comentarios, sobre todo a modo de crítica por su atuendo.