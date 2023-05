Jessica Cediel despierta rumores de embarazo con un curioso video; ¿quién es el papá?

La reconocida presentadora y modelo colombiana, Jessica Cediel, ha generado revuelo en las redes sociales al avivar los rumores de un posible embarazo. Todo comenzó cuando la carismática figura pública compartió una publicación en su cuenta de Instagram que dejó a sus seguidores con la intriga y la curiosidad a flor de piel.

En la fotografía, Cediel aparece acostada en la cama, luciendo una blusa corta y sosteniendo su abdomen, lo que ha llevado a muchos a especular sobre un posible embarazo. El misterioso video fue acompañado de un enigmático mensaje que decía: "¿Cómo me veré embarazadita? ... Opinen pues bebé", escribió la mujer.

Estas palabras han sido interpretadas por sus seguidores como una indirecta sobre su estado de gestación, generando una ola de comentarios y felicitaciones en la publicación. La incertidumbre ha invadido a muchos, quienes esperan ansiosamente una confirmación oficial por parte de Jessica Cediel.

Cabe destacar que la vida personal de la presentadora ha estado rodeada de especulaciones en los últimos años, y su relación anterior con el también famoso futbolista Mack Roesch ha sido objeto de gran atención mediática. Sin embargo, Cediel ha mantenido en privado los detalles de su vida amorosa y ha preferido centrarse en su carrera profesional y proyectos personales.

¿Quién podría ser el padre del bebé?

Desde ya en redes sociales se preguntan quien podría ser el padre de la criatura. Aunque a la también actriz no se le conoce una pareja, durante los últimos meses se le ha involucrado sentimentalmente con el productor musical Ovy On The Drums.

Ante los rumores que se han propagado rápidamente, los seguidores de Jessica han expresado su alegría y apoyo en los comentarios de la publicación, deseándole lo mejor en esta supuesta etapa de maternidad. La presentadora ha ganado un lugar especial en el corazón del público gracias a su talento y carisma, lo que ha generado un gran interés en todos los aspectos de su vida.

Hasta el momento la presentadora no ha realizado ninguna declaración oficial sobre los rumores de embarazo, dejando a sus seguidores en suspenso. Sin embargo, su enigmática publicación ha desatado una ola de especulaciones y emoción en las redes sociales, generando una gran expectativa en torno a un posible anuncio por parte de la carismática figura pública.