Carolina Acevedo estalló en ‘MasterChef’ por comentario mal intencionado, ¿quién fue?

El reality de cocina que tiene a varios televidentes conectados en las noches del canal RCN no solo es conocido por sus platos gastronómicos y paladares refinados, sino también por la convivencia entre sus concursantes, la cual se ha convertido en el condimento perfecto de cada episodio.

Podríamos decir que amistades y relaciones se han visto a prueba gracias a la competitividad que se da en el mismo reality, debido a las pruebas, diferentes personalidades y un mismo fin cocinar.

La actriz Carolina Acevedo hace parte de esta versión del concurso ‘MasterChef Celebrity 2023’, la recordamos por producciones como ‘Francisco, el matemático’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘La ley del corazón’, entre otras grandes producciones. Acevedo ha generado todo tipo de sentimientos y hace poco estalló en contra de uno de sus compañeros.

Lee también: Se le "juntó el ganado" a participante de MasterChef Celebrity; tiene varias exnovias allí

En esta ocasión fue en contra de uno de los favoritos por los jurados. Como es normal en el reality realizar pruebas por equipos, el actor Juan Pablo Barragán debía escoger los integrantes para formar un trío. Para su equipo escogió a Acevedo y a Adrián Parada, mientras que puso al ‘Negrito’ con Biassiní Segura, siendo estos dos últimos uno de los favoritos del jurado, según lo dijo Jorge Rausch agregando más tensión al momento.

“Mándale saludos a Juan Pablo Barragán”, dijo Rausch al ‘Negrito’ por dejarlo en el equipo ganador.

“Papi, le fue bien, ¿cierto?, comentó Barragán. “Sí, sí”, respondió el influencer. El jurado, Nicolás de Zubiría, llevó el momento a un nivel más tensionante y las molestias del ‘Negrito’ con Acevedo y Barragán: “Pero estas en deuda con Carolina. Bueno tiene los dos enemigos en el mismo equipo (...). Con Acevedo tienes una cuenta larga”, comentó el chef al ‘Negrito’

El influencer respondió y no se quedó callado: “No, no, no. A Barragán, no (...). Sí, acá tengo la ‘espinita’... Es que Caro me puso un delantal negro. Barragán es bien, al menos, me hace reír”. El chef Rausch le pregunto “¿Y Caro no?, ¿no es chistosa?”. El ‘Negrito’ respondió en medio de risas. Son chistes estrato 6 y yo ‘humildón’, no van.

El escenario de ‘MasterChef’ cambió por completo y Carolina estalló y respondió en frente de todos los presentes en la cocina. “Eso que dijo, no fue en la buena, fue feo. Que salga él, porque me está discriminando… Ese comentario que echó, no fue bonito y no es un chiste. Yo no soy amiga de él para que se meta por ese lado”.