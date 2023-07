¿'Snoop Dogg' limpiando parabrisas en Cali? En redes circula un curioso video

En las últimas horas, varios videos han inundado las redes sociales mostrando a un hombre con un sorprendente parecido físico al famoso rapero estadounidense Snoop Dogg. Lo curioso es que este misterioso individuo se encuentra limpiando parabrisas en las calles de Cali.

Y es que una gran cantidad de usuarios han tenido el gusto de ser atendidos por este señor y no han dudado en capturar el momento para compartirlo en sus perfiles sociales. Uno de ellos fue el mismo Calvin Cordozar, quien quedó asombrado al encontrarse con su "doble" y no pudo resistirse a compartir un video en su cuenta de Instagram.

Además, no ha sido la primera vez que ven a este particular individuo, ya que se han viralizado varios clips en los que se muestra su increíble parecido con el famoso rapero. Sin embargo, cada vez que aparece en escena, los seguidores no pueden evitar sorprenderse y comentar sobre la increíble similitud entre ambos.

Las teorías sobre la identidad de este hombre no se han hecho esperar, pues algunos especulan que podría tratarse de un doble profesional del rapero, mientras que otros sugieren que se trata de una casualidad impresionante. Incluso ha surgido la pregunta de si Snoop tiene un hermano perdido en Colombia.

Sea cual sea la verdad detrás de este curioso personaje, lo cierto es que su presencia ha generado un revuelo en las redes y ha dejado a todos boquiabiertos con su asombroso parecido con Snoop Dogg.

Sin duda, este encuentro casual ha agregado un toque de intriga y emoción a las calles de Cali, donde los transeúntes ahora se preguntan si tendrán la suerte de encontrarse con el "doble" del famoso rapero mientras limpian sus parabrisas.