“Me respetas”: Pelea entre Zulma y ‘la pupuchurra’ que incendió la cocina de ‘MasterChef’

En un nuevo episodio del reconocido reality de cocina que tiene a varios televidentes conectados, se vivió un momento de tensión entre dos participantes.

El reto consistía en formar equipo con el concursante con el cual se llevaba mejor en la competencia y realizar tres recetas utilizando harina: Alfajores, cupcakes y churros; sin embargo, el tiempo con el cual contaban era de 60 minutos para terminar el reto, lo que generó muchos estrés, terminando de calentar el set y no precisamente por las ollas en el fogón.

Una dulce prueba terminó desatando un ambiente amargo, tenso y competitivo entre dos concursantes del mismo equipo. Martha Isabel Bolaños más conocida como ‘la pupuchurra’ por su papel en la exitosa novela ‘Betty la fea’ y Zulma Rey conocida por sus papeles en producciones como: ‘A mano limpia’, ‘Lalas spa’, entre otras, tuvieron un enfrentamiento fuerte que varios de sus compañeros tuvieron que interceder.

Conforme iba pasando el tiempo. Zulma Rey estaba preparando las mezclas y dijo: “Estamos haciendo algo y empiezas a echar mala energía”, a lo que Martha le respondió: “Quién está echando mala energía”, las actrices no lograron ponerse de acuerdo con el término de la masa y ‘la pupuchurra’ expresó: “Esa no es la actitud”, frase que terminó desencadenando aún más el enfrentamiento.

Bolaños intentó sacar los alfajores del horno, ya que estos no crecían y terminó dañando algunos. Zulma de inmediato reaccionó diciendo, “Te los tiraste Martucha”, Bolaños le respondió, “Iba a sacar uno para probarlos, pero yo no me he tirado nada Zulma, me haces el favor y respetas”, siguió la discusión entre las dos concursantes, que los participantes Laura Barjum y Karoll Márquez tuvieron que interceder.

‘La pupuchurra’ se empezó a quejar por el desempeño de Zulma y la forma como realizó la masa, mientras que Rey argumentó que la falta de cuidado de Martha perjudicó la preparación. Mientras, los demás concursantes fueron espectadores de la situación y no dudaron en realizar comentarios como: “Se van a agarrar de las mechas”, “están en una balacera”.

Al final del reto, los alfajores no lograron impresionar los paladares de los jueces, quienes comentaron que parecían más unas galletas por falta de relleno. El capítulo generó gran controversia en las redes sociales y varios no dudaron en compartir sus impresiones y opiniones.

Los comentarios que se pueden leer son:

"Zulma es tan paciente, tan linda, tan amorosa y trata de una u otra forma de arreglar las cosas con calma", "Martha no acepta que sí lo rompió al sacarlo y Zulma tratando todo con calma", "Qué feo tener un compañero con el que no se pueda hablar, Zulma tiene demasiada paciencia", fueron algunos de los comentarios hechos por los internautas.

