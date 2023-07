Cardi B asegura que quisiera tener problemas en su relación para cantar como Shakira

París se convirtió en el escenario de un encuentro muy esperado entre dos estrellas de la música: Cardi B y Shakira. Ambas cantantes se encontraron durante un desfile de Fendi en la ciudad de la moda, y la emoción fue evidente en las redes sociales.

Cardi B, la rapera dominicana, no pudo contener su alegría al conocer en persona a la colombiana, a quien considera uno de sus ídolos. En un video compartido en sus redes sociales, expresó su admiración por la cantante.

"Yo he estado tan orgullosa de ella. Ella es una leyenda, pero Shakira no ha hecho música en largo tiempo y viene de un divorcio y ha venido tan fuerte", comentó Cardi B sobre la ex pareja de Gerard Piqué.

Entre risas, la rapera habló sobre cómo las canciones de Shakira la inspiran, incluso en su propio matrimonio con el rapero Offset. "Ella está haciendo muy buena música, sus canciones me hacen querer tener problemas en mi matrimonio", bromeó Cardi B, mientras el público presente estallaba en risas.

Además de su éxito en la música, la rapera también ha incursionado en el mundo del cine, con su participación en la película 'Hustlers' junto a Jennifer López. La cantante destacó el talento y la influencia de Shakira en su carrera, y reveló que se sabe todas sus canciones.

El encuentro entre Cardi B y Shakira en París ha generado gran expectativa entre los fanáticos de ambas artistas, y muchos esperan colaboraciones futuras entre estas dos talentosas mujeres de la industria musical.