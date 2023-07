Las mejores poses de Angie Brand, la colombiana que desbancó a Aida Cortés en OnlyFans

OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas digitales más vistas y mejor pagadas por los internautas en el mundo. Dirigida en publicar contenido para adultos y funciona por medio de una suscripción mensual, la cual promete un negocio lucrativo para sus creadores.

Las cifras de las suscripciones varían dependiendo de la popularidad de la persona y su contenido en fotos, videos exclusivos, entre otras cosas. Además, los creadores cuentan con otras alternativas de monetización, como lo son las propinas, la cual depende de cada perfil y su venta en prendas de vestir u otros elementos que llamen la atención de los usuarios.

La lista de usuarias creadoras de contenido es interminable, muchas mujeres se han animado a incursionar en la página azul, obteniendo buenos resultados y por supuestos muy buenos ingresos. Es por ello que la plataforma se ha convertido en uno de los sitios más buscados en Google, tanto para usuarios, como para modelos e influencers que están buscando formas de facturar.

Según la revista Forbes, OnlyFans creció exponencialmente en cuanto a usuarios durante la pandemia de Covid-19, es por ello que la plataforma alcanzó los 400 millones de dólares e incluso algunas celebridades del espectáculo tienen un perfil y comparten contenido con sus seguidores.

Angie Brand

La colombiana hace poco reveló a través de sus redes sociales, cuál es la cifra que está ganando en su canal, gracias a OnlyFans. En su video reveló todos los detalles, expuso pantallazos con las cifras de sus ingresos que van entre los 45 y 50 mil dólares, aproximadamente 190 millones de pesos colombianos.

“Obviamente yo todos los meses no hago eso, pero me mantengo en 44 mil dólares, 45, a lo que más he llegado ha sido a 50 mil dólares”.

La joven de 19 años se destaca por tener un derrier bastante pronunciado y esbelta figura. De hecho varios han especulado que puede estar desbancando a Aida Cortés en la famosa página azul. En su cuenta de Instagram suele compartir contenido donde luce pequeños trajes de baño y lencería bastante provocativa.

La modelo aprovechó para dar algunas claves y ganar dinero a través de esta plataforma. Aseguró que lo inicial es construir una comunidad digital bastante sólida, como cualquier red social y ser constante con el contenido del canal.