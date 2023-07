IA reveló cómo se vería Barbie si fuera de algunas de las ciudades de Colombia

Gracias a la aparición de las nuevas tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial, muchos usuarios han tenido la oportunidad de usar su capacidad máxima y solucionar ciertas tareas o impulsar otras. A diario nos sorprenden porque pueden llegar a convertirse en asesor financiero, guía turístico, escritor, diseñador, entre otros oficios.

Prueba de ello es ChatGPT, una inteligencia creada por OpenAl, que posee la capacidad de generar textos extensos de cualquier tema que le pidas con algunos datos exactos. Otro programa que ha tenido gran popularidad en el mercado es Midjourney.

Este programa tiene la habilidad de generar cualquier tipo de ilustración realista, basada en solicitudes textuales de los usuarios. Incluso dichas imágenes se han divulgado y han llegado a ocasionar debates en Twitter e Instagram.

Barbie y su popularidad

Hace poco se llevó a cabo la premier de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, Barbie, en donde también la cantante Karol G hace parte de la banda sonora.

La película se estrenará el próximo 20 de julio y es una apuesta diferente para los fanáticos, pues, es la primera vez que se interpreta en personajes reales, por lo que promete ser un rotundo éxito en taquillas y un gran impacto positivo entre los críticos del séptimo arte.

Fue así como en torno a esta conversación, un usuario de Twitter a través de la inteligencia artificial y utilizando Midjourney le pidió que recreara a la famosa muñeca como si fuera de las principales ciudades de Colombia.

Los resultados que arrojó son bastantes increíbles y podemos ver ciudades como: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Ibagué, Pereira, Barranquilla, entre otras ciudades.

Las reacciones y el debate en Twitter no se hicieron esperar y varios internautas quedaron sorprendidos por el alto nivel de detalles que tuvo la inteligencia artificial en sus creaciones. Incluso varios usuarios se animaron a participar creando de sus propios países.

“Lo peor es que no miente.. wao”, “Están hermosas”, “Amooo”, “Uy no, las rolitas no se visten así”, “Me encantaaa”, “Wow”, “Están preciosas todas pero me mata la de Bogotá”.

