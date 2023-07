Billie Eilish cierra la banda sonora de 'Barbie' y todos quedan con ganas de escucharla

Como una noticia que pocos esperaban, Billie Eilish ha sido elegida como la última artista en unirse a la esperada banda sonora de la película de Barbie, creada por el talentoso Mark Ronson. La propia solista estadounidense confirmó la noticia a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, generando una gran emoción entre sus seguidores.

No dejes de leer: Dua Lipa posa como toda una ‘Barbie’ luciendo un coqueto vestido de baño: “Una diosa”

El título de la canción es 'What was I made for' y su estreno está programado para el próximo 13 de julio. La intérprete no pudo ocultar su felicidad al revelar este nuevo tema inédito del 2023, expresando lo significativo que es para ella formar parte de este proyecto y colaborar con Barbie. Además, anticipó que la canción podría ser tan conmovedora que los oyentes podrían llorar al escucharla.

La relación de Billie Eilish con Barbie es especial, al igual que para muchos de su generación. Mark Ronson reveló previamente que la muñeca icónica también jugó un papel importante en la vida de la cantante. Ahora, con su participación en la banda sonora, se espera que Eilish tenga un papel adicional en la producción, siguiendo los pasos de Dua Lipa y su éxito con 'Dance the Night'.

Lee también: Karol G reveló adelanto del video de ‘Watati’ su canción para la película de ‘Barbie'

"¡¡¡AHHHHH!!! 🎀 🎀💗 WHAT WAS I MADE FOR SALDRÁ EL 13 DE JULIO A LAS 7 AM PT. !!!!!!!! 🙈🥰 HICIMOS ESTA CANCIÓN PARA BARBIE Y SIGNIFICA EL MUNDO ENTERO PARA MÍ. ESTA PELÍCULA VA A CAMBIAR SUS VIDAS Y ESPEREMOS QUE LA CANCIÓN TAMBIÉN. PREPÁRATE PARA SOLLOZAR💐👀🌸 🥹🫧💞 @FINNEAS".

El anuncio de la colaboración entre Billie Eilish y Barbie ha generado una gran expectativa en torno a la película y su banda sonora. La presencia de la cantante en el próximo Saturday Night Live para promocionar el lanzamiento demuestra la inversión que se está poniendo en la promoción de la película. Sin duda, este estreno se posiciona como uno de los más esperados no solo del verano, sino de todo el año 2023.

Mira también: Margot Robbie tiene su propia línea de ‘Barbie’; así reaccionó al conocerlas

Los seguidores de Billie Eilish y los amantes de Barbie están ansiosos por escuchar 'What was I made for' y disfrutar de la combinación única entre la voz distintiva de Eilish y el talento de Mark Ronson. Sin duda, esta colaboración promete ser un gran éxito y podría abrir nuevas puertas para la joven artista en el mundo del cine.