¿Por qué Seven de Jungkook tiene dos versiones? Letra, traducción y más

¡Se terminó la espera para ARMY! Jungkook debutó oficialmente como solista con una colaboración junto a la rapera Latto, una canción que cuenta con el mismo estilo de Bad Decisions, colaboración de BTS con Snoop Dog. Si bien el idol ha participado en diferentes canciones sin los demás integrantes de BTS, este es su primer lanzamiento oficial.

Hace pocas semanas, el grupo estrenóTake Two en medio de su celebración por su aniversario número 10. La canción se grabó antes de que Jin y J-Hope se unieran al servicio militar obligatorio.

La promoción del sencillo comenzó el pasado jueves 2 de julio, con el lanzamiento en plataformas de Still With You y My You, dos canciones de Jungkook que solo se encontraban disponibles en SoundCloud. Además, se compartieron adelantos del video musical y diferentes fotos conceptuales.

Antes de su estreno, BIGHIT MUSIC describió Seven como “una canción de verano vigorizante que seguramente te hará experimentar toda la amplitud del encanto de Jungkook. Esperamos que Seven lleve la diversión del verano al siguiente nivel.

El cantante interpretó por primera vez Seven en la serie de conciertos de verano organizados por ‘Good Morning America’. La presentación emocionó a sus seguidores de la misma manera que sucedió cuando BTS se presentó en la ceremonia de premiación de los GRAMMY.

¿Por qué Seven tiene dos versiones?

Los seguidores del artista se sorprendieron al encontrar en el momento de su estreno dos versiones de la canción, clean y explicit. La diferencia es que en la versión explicita cuenta con numerosas frases que hablan abiertamente de relaciones sexuales.

El video musical se encuentra acompañado de la clean version, en este podemos ver al idol discutiendo con su pareja, interpretada por la actriz Han So Hee. A pesar de esto, el cantante la busca porque desea estar junto a ella los siete días de la semana.

Letra de Seven de Jungkook en español

Sientes el peso del mundo sobre los hombros

Beso tu cintura y te olvidas de todo

Que suerte la mía de conocerte

Trazo tus líneas con las manos

Así nos convertimos en uno

Así nos convertimos en uno

Creo que te conocí en otra vida

Déjame conocerte una vez más

Me das vida cuando me abrazas

Y por eso noche tras noche

Te estaré como corresponde

Lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Lunes martes miércoles jueves viernes

Siete días a la semana

Cada hora, cada minuto, cada segundo

Sabes, noche tras noche

Te amaré como corresponde

Los siete días a la semana

Te encanta cuando me lanzo de lleno

Te ofrezco todo de mí

Mi devoción te mostraré

Más profunda que el mar es

Me lo tomaré con calma

Dejaré que el resplandor permanezca

Mi devoción te mostraré

Más profunda que el mar es

Así nos convertimos en uno

Así nos convertimos en uno

Creo que te conocí en otra vida

Déjame conocerte una vez más

Me das vida cuando me abrazas

Y por eso noche tras noche

Te amaré como corresponde

Lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Lunes martes miércoles jueves viernes

Siete días a la semana

Cada hora, cada minuto, cada segundo

Sabes, noche tras noche

Te amaré como corresponde

Los siete días a la semana

Lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Lunes martes miércoles jueves viernes

Siete días a la semana

Cada hora, cada minuto, cada segundo

Sabes, noche tras noche

Te amaré como corresponde

Siete días a la semana

Toma el control con fuerza

Toma su alma con firmeza

Tomo tu teléfono y captura este instante

Su ropa queda en la puerta

¿Qué estás esperando?, ven y cumple tus objetivos

Me lanzaría de lleno

Hasta el amanecer, no vamos a dormir

Siete días a la semana, siete sábanas diferentes, siete ángulos diferentes Puedo ser tu fantasía

Abre, di ahhh

Ven, amor, me tragaré todo tu orgullo

¿Qué haces? Puedo darte lo que quieras

Llámame e iré volando

Contigo los lunes parecen fines de semana

A mi él jamás me engañará

Conmigo te olvidas del trabajo y las reuniones, vamos a dormir tarde

Los siete días a la semana

Lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Lunes martes miércoles jueves viernes

Siete días a la semana

Cada hora, cada minuto, cada segundo

Sabes, noche tras noche

Te amaré como corresponde

Los siete días a la semana

Lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Lunes martes miércoles jueves viernes

Siete días a la semana

Cada hora, cada minuto, cada segundo

Sabes, noche tras noche

Te amaré como corresponde

Siete días a la semana...

Video oficial de 'Seven':