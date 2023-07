IA revela cómo serían hijos de Taylor Swift y Harry Styles; ¿es posible tanta belleza?

Taylor Swift y Harry Styles, tuvieron una relación amorosa que marcó a todos sus fanáticos, aunque fue breve, estuvo expuesta al ojo público desde que comenzó en 2012, hasta que finalizó a principios de 2013.

La relación entre los artistas comenzó después de que se conocieron en noviembre de 2012 durante una presentación en el programa de televisión ‘The X Factor’. Desde entonces, fueron vistos juntos en varias ocasiones y se convirtieron en una de las parejas más comentadas de ese momento.

Pero su relación tuvo altibajos y se conoció que hubo algunas tensiones entre ellos. A principios de 2013, Taylor y Harry decidieron separarse y poner fin a su relación. Aunque nunca se dieron a conocer las razones exactas de su ruptura, se especuló que las agendas ocupadas y la presión mediática podrían haber sido factores en su separación.

Styles dijo a la revista ‘The Rolling Stone’ lo difícil que fue salir con la intérprete de ‘Red’, pues los paparazzis los perseguían y no los dejaban en paz.

Tanto Taylor como Styles se han caracterizado por su talento artístico, pero también por su atractivo físico, algo que los hizo ser considerados por los fanáticos como una de las parejas más hermosas.

Ante esto y las herramientas que ofrece la inteligencia artificial, algunos se han preguntado cómo hubieran sido los hijos de ‘Haylor’, el apodo que tuvo el amorío de los cantantes. Un análisis que también se ha hecho con otras parejas de famosos.

Así lucirían:

/ Foto: @Jeremy Pomeroy

¿Qué pasó después dar fin a su relación?

Después de su ruptura, Taylor Swift lanzó la canción ‘Out of the Woods’ en 2014, que se cree que está inspirada en su relación con Harry Styles. Además, también se rumorea que su canción ‘Style’, lanzada en el mismo año, también está relacionada con su romance pasado.

Los fans de Taylor también creen que canciones como ‘Welcome to New York’, ‘All you had to do was stay’, ‘Clean’, ‘I knew places’, están inspiradas en ex One Direction.

A pesar de su breve relación, Taylor Swift y Harry Styles mantuvieron una actitud madura y no se vieron involucrados en ninguna polémica después de su ruptura. Han seguido adelante con sus carreras musicales exitosas y han tenido otras relaciones desde entonces.

En el 2021, durante la entrega de premios Grammy, la expareja se reencontró e intercambiaron algunas palabras de manera muy cordial.

Mientras que a la cantante se le han conocido parejas como Calvin Harris, Tom Hiddleston o Joey Alwyn; a Harry Styles se le ha conocido por tener relaciones esporádicas como con la directora y actriz Olivia Wilde.