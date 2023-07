Karol G estalla las redes por una provocativa sesión de fotos en la Torre Eiffel

Karol G es una de las artistas e intérpretes más conocidas a nivel nacional e internacional en el género urbano. Su carrera despegó con la canción ‘Ahora me llama’ en colaboración con el cantante puertorriqueño Nicky Jam. Sin embargo, fue a finales del 2018 con el sencillo ‘Secreto’ en colaboración con Anuel AA, su carrera se catapultó logrando importantes nominaciones a los Grammy Latino y a los Billboard Latin Music Awards.

Este sencillo junto al cantante puertorriqueño sería la confirmación pública y el inicio de su relación. Al cabo de cuatro años de relación y un año de compromiso, la pareja anunció su separación.

Muchas controversias se han generado a lo largo de esta relación, varias fuentes cercanas a la pareja confesaron que su ruptura había sido producto de una infidelidad por parte del artista, sin embargo, nunca se confirmó nada. Al cabo de un año el puertorriqueño comenzó a salir con la cantante dominicana Yailin ‘La Más viral’, aceptando su ruptura final con Karol G.

Por otro lado, la paisa se enfocó en su carrera profesional y sus proyectos musicales. En el ámbito sentimental Karol G decidió dar un paso y mostrar su relación en público con el cantante de reguetón Feid, la pareja se ha vuelto viral en redes sociales, muchos fanáticos están felices al verlos juntos.

Lee también: Feid le respondió al sexi comentario que le hizo Karol G en sus fotografías

Una provocativa sesión de fotos

La intérprete de “TQG” se encuentra de viaje por París y no dudó en publicar un carrusel en donde se le ve con un look bastante sensual. En dichas instantáneas podemos admirar no solo la belleza de la paisa, sino también sorprendernos con la Torre Eiffel.

El look de la paisa resalta su escultural figura, un vestido blanco con algunos detalles en transparencias, un cinturón corsé a juego con el vestido y unas medias a la rodilla color hueso. Decidió acompañar con el caption de un emoji de una paloma.

La publicación cuenta con casi dos millones de reacciones y varios comentarios de fanáticos en donde esperan el comentario de Feid o alguna reacción por parte del cantante.

Recordemos que la pareja ya no teme demostrar su amor a través de sus redes sociales, enviando mensajes, comentarios o dándose like.

Ahora puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp dando clic aquí