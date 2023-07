¿Por qué el nombre de todas las Kardashian empieza con K?

Las Kardashian se han convertido en la familia sensación del mundo del entretenimiento, con su serie ‘Keeping Up With The Kardashians’, que cuenta con 20 temporadas, el mundo entero se ha acercado a la vida, las modelos y empresarias.

Luego de terminar con la producción de 'Keeping Up With The Kardashians', las hermanas más famosas comenzaron con un nuevo programa, ‘The Kardashians’, disponible en Disney Plus, que continúa mostrando lo mejor y lo peor de su vida y su familia.

La fascinación por estas mujeres ha llevado a más de uno a preguntarse, por qué todas tienen nombres que comienzan con la letra K.

¿Qué hay detrás de los nombres con la letra K?

Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie son las cinco hermanas Kardashian - Jenner, aunque podría tratarse de una coincidencia que todos sus nombres comiencen con la letra K, en realidad hay una explicación que revela el porqué y cómo se le ocurrió a su madre, Kris Jenner.

Según se ha conocido, todo comenzó como una tradición de Mary Jo Shannon, madre de Kris, quien nombró a sus hijas con los nombres Kristen y Karen. Desde ahí, las dos hermanas decidieron seguir con esta práctica y nombrar a sus hijas, solo a las mujeres, con nombre con la letra K.

Al parecer esta tradición de los nombres por K se terminó, pues ninguno de los hijos de las hermanas Kardashian tiene esta letra en la inicial de su nombre.

Sin embargo, según expertos en marca y publicidad de Estados Unidos, esto también tiene una razón económica, pues muchas compañías, de diversos sectores, tienen nombres que inician con la letra C, mientras que por la K hay muy pocos, por lo que es más sencillo registrar una marca en caso de nuevos negocios.

¿Cómo escogió Kris Jenner cada nombre?

Durante las temporadas de ‘Keeping Up With the Kardashians’, Kris Jenner ha revelado algunas razones por las que escogió el nombre de sus hijas, y es que según ella, “sabía los nombres de cada uno de sus hijos antes de que nacieran”

Kourtney Kardashian, quien hace poco anunció su embarazo, es la primogénita y la mayor de las hermanas, según su madre, escoger su nombre fue sencillo, pues le gustaba el nombre de Courtney. Sin embargo, decidió cambiar la C por la K para continuar con la tradición.

En cuando Kim, Kris aseguró que el origen proviene de la navidad, uno de sus días favoritos del año, según Jenner haber cambiado la N de Noel por una K habría creado un nombre extraño, por eso decidió llamarla Kimberly Noel. Kim es una de las Kardashians más excéntrica, de hecho, hace poco fue noticia por su llevar a su equipo de belleza para la foto de un documento oficial.

Khloé recibió su nombre por el gusto que tiene su madre por la casa de modas francesa Chloé, pero decidió darle su toque, añadiendo la letra K.

Kendall, la actual pareja del cantante puertorriqueño Bad Bunny, iba a llamarse Kennedy o Cameron, pero finalmente decidieron llamarla Kendall, por otro lado, su segundo nombre, Nicolle, fue escogido en honor a la mejor amiga de su madre, quien falleció antes de que esta naciera.

Finalmente, el nombre de Kylie fue escogido por “descarte” pues según aseguró Kris, cuando nación, Kylie se había quedado sin muchas opciones de nombre, por lo que se decidió por este.