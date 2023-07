Kim Kardashian llevó a su equipo de belleza para sacarse la foto de la licencia

Kim Kardashian es una de las figuras más conocidas a nivel mundial y compite para ser una de las personalidades más seguidas en las redes sociales. A lo largo de su carrera se ha convertido en toda una empresaria. Pues, recordemos que su marca ‘Skims’ está valorada en unos 3200 millones de dólares y fue nombrada por la revista Times como una de las marcas más influyentes en el 2023.

Hace algunos días la mayor del clan Kardashians causó revuelo en las redes sociales, gracias al más reciente capítulo del reality show ‘The Keeping Up with the Kardashians’. La socialité quiso mostrarle al público, cómo era el trámite para renovar la licencia de conducción en el Departamento de Vehículos Motorizados.

Lee también: Kim Kardashian vivió aterradora experiencia al ver una mujer en la ventana de su casa.

Una sesión de fotos

La empresaria reservó el lugar para ella sola, para que el equipo del reality show pudiera entrar y grabar sin ningún problema y su equipo personal de belleza también logró ingresar.

Lo insólito y por el cual ha recibido varias críticas es la exageración de entrar a su equipo de maquilladores, estilistas e iluminación para una foto. Según las explicaciones de Kim, la foto del documento es muy importante, pues la tendrá durante cinco años.

Agradeció a los empleados del lugar por permitirle escoger la foto de su licencia y tomar el control de la sesión de fotos muy exclusiva, acción que no pasa con el resto de ciudadanos de Estados Unidos.

Te puede interesar: Kim Kardashian y los rumores de “su embarazo” en el adelanto de su programa de televisión

De inmediato las redes no se hicieron esperar y muchos catalogan la acción como ostentosa muy al estilo Kardashians. La empresaria no dudó en contestar a través de sus redes sociales.

“Realmente solo quiero que se vea bien, ¿por qué no traer un pequeño equipo glamoroso? Definitivamente es una locura, pero no me importa”.

Escogió para su foto de la licencia de conducción un maquillaje neutro con un toque de sombra morada, el estilo de su cabello liso plateado y un ajustado vestido negro.

Ahora podrás seguirnos en nuestro canal de WhatsApp dando clic aquí.