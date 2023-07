El ‘Desafío’ ya tiene a su primera mujer finalista; ¿entre quiénes será la disputa final?

El ‘Desafío: the box’ el programa que mantiene a todos los colombianos conectados en el canal Caracol, está llegando a su recta final. Finalmente se sabe quienes son los finalistas del reality, para ganarse el premio mayor.

Este año la forma de clasificación cambió un poco y se realiza de la siguiente manera, para determinar a sus finalistas. Se hace una reto en donde la primera persona que llega a la meta será clasificada automáticamente. La segunda y tercera persona en llegar tendrán que competir por su puesto en otra prueba y la última será eliminada automáticamente.

Lee también: La temperatura en el 'Desafío' se subió: A 'Repelo' se le juntaron dos amores

Quién es la primera eliminada

Con grandes expectativas llegaron al box azul, las participantes ‘Guajira’, Aleja y Sara. En esta ocasión el reto semifinal consistía en superar una pista con varias pruebas desde pasar por troncos, una pista de lodo y atravesar una piscina.

Definitivamente un reto digno para una semifinal. La concursante Alejandra llegó en segundo lugar, en primer lugar y llevándose la victoria la participante ‘Guajira’ y desafortunadamente Sara quedó eliminada del reality. Cabe resaltar que esta última ha sido bastante polémica por sus actitudes y comentarios durante la competencia.

Te puede interesar: ¿Participante del desafío saldrá embarazada del reality? esto fue lo que dijo Yan de Juli

Tan pronto las participantes se reúnen con Andrea Serna para conversar acerca de los momentos vividos en la prueba, ‘Guajira’ se muestra muy feliz por su resultado y aprovecha para dedicarle el triunfo a Gamma.

“Sin duda alguna sigue siendo todavía (...) Cuando terminé la pista decía 'es real, despierta, no estás soñando, vívelo'. Simplemente miraba al cielo y decía gracias a Dios por todo lo que tuve que pasar para llegar aquí. No me cabe el alma ni el corazón en el pecho".

Andrea Serna se levanta y le entrega el brazalete dorado, para convertirse en la primera mujer en cruzar la línea de llegada de la Semifinal.

"Te hago entrega del brazalete dorado Guajira, que te identifica como finalista del Desafío 2023. Pórtalo con mucha satisfacción y orgullo, bien merecido"

Recordemos que los ganadores del ‘Desafío the box 2023’ serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en premios.

Ahora podrás seguirnos en nuestro canal de WhatsApp dando clic aquí.