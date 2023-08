Se filtran las primeras imágenes de la nueva temporada de ‘Betty, la fea’

‘Betty, la fea’, es una de las producciones más conocidas a nivel nacional e internacional de la televisión colombiana, escrita por Fernando Gaitán y transmitida por el Canal RCN.

Su versión ha sido emitida por más de 180 países, doblada en 25 idiomas, y cuenta al menos con 28 adaptaciones alrededor del mundo, siendo la telenovela latina con más adaptaciones.

Su estreno en la televisión nacional fue el 25 de octubre de 1995 y finalizó el 8 de mayo de 2001, con una audiencia alta, logró el Guinness Récords como la telenovela más exitosa de la historia de la televisión.

Un producto nacional que todos los colombianos seguramente recuerdan. La historia de Beatriz Pinzón Solano, una mujer poco atractiva pero muy inteligente y su amor eterno por el Doctor Armando Mendoza. Incluso no podíamos olvidar a su grupo de amigas ‘el cuartel de las feas’.

Hace algunos meses se confirmó el nuevo lanzamiento de la novela por la plataforma de streaming, Prime Video Latinoamérica. Según el comunicado oficial de la página, esta versión contará con la participación de sus protagonistas originales Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Por el momento se sabe que se estrenará a mediados del próximo año y podrá verse por vía streaming en más de 240 países en todo el mundo y según las declaraciones de RCN, no se trata de reemplazar al escritor Fernando Gaitán, sino mejor brindarle un homenaje.

Las primeras grabaciones

Hace poco, a través de TikTok, se viralizaron las primeras imágenes de la tercera entrega de la reconocida telenovela colombiana. En el video se puede evidencia a la actriz Ana María Orozco con un pantalón acampanado negro, un blazer a cuadros gris, cabello alisado negro, gafas negras y su popular risa que todos volveremos a escuchar.

Hasta el momento se sabe que los actores: Martha Bolaños (La pupuchurra), María Arboleda (Mariana Valdés) y Paula Peña (Sofía) no harán parte de esta tercera entrega.

Las redes estallaron en la nostalgia y muchos han comentado sus recuerdos sobre la telenovela y resaltar lo exitosa que fue.

“En serio, ya inició la grabación”, “Si, Sandra y Bertha”, “Osea que Betty vuelve con su look original”, “Me muero, obvio no podían dejar afuera a Marce”, “Qué, no puedo creerlo”, “Dónde la están grabando”, “Pase por ahi y no me detuve, nooo”