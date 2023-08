¡Irreconocible! Salieron a la luz varias imágenes de Karol G en su paso por el ‘Factor Xs’

Karol G es una de las artistas e intérpretes más conocidas a nivel nacional e internacional en el género urbano. Su carrera despegó con la canción ‘Ahora me llama’ en colaboración con el cantante puertorriqueño Nicky Jam. Sin embargo, fue a finales del 2018 con el sencillo ‘Secreto’ su carrera se catapultó logrando importantes nominaciones a los Grammy Latino y a los Billboard Latin Music Awards.

Este sencillo junto al cantante puertorriqueño sería la confirmación pública y el inicio de su relación. Al cabo de cuatro años de relación y un año de compromiso, la pareja anunció su separación.

Muchas controversias se han generado a lo largo de esta relación, varias fuentes cercanas a la pareja confesaron que su ruptura había sido producto de una infidelidad por parte del artista, sin embargo, nunca se confirmó nada. Al cabo de un año el puertorriqueño comenzó a salir con la cantante dominicana Yailin ‘La Más viral’, aceptando su ruptura final con Karol G.

Por otro lado, la paisa se enfocó en su carrera profesional y sus proyectos musicales. En el ámbito sentimental Karol G decidió dar un paso y mostrar su relación en público con el cantante de reguetón Feid, la pareja se ha vuelto viral en redes sociales, muchos fanáticos están felices al verlos juntos.

Lee también: Una millonada costó el vestido que usó Karol G en el cumpleaños de Selena Gómez

Karol G en el 'Factor XS'

La intérprete de “TQG” ha cambiado su aspecto físico a lo largo de los años y no solamente en sus cambios de looks, sino también en algunos rasgos de su cara y cuerpo. Hasta el momento no se tiene la certeza si la paisa ha pasado por el quirófano o se ha realizado algunos detallitos estéticos, pues, es fiel creyente de que te deben querer tal y como eres.

Te puede interesar: Esta es la extraña enfermedad que padece Karol G; le produce cambios físicos

Incluso hace algunos meses, la artista cuestionó a través de sus redes sociales a la revista estadounidense GQ por la extrema edición sobre su cara y cuerpo en la portada de dicha marca. Para ella fue una falta de respeto hacia las mujeres y no está de acuerdo con el Photoshop, pues, expresa que las mujeres debemos ser más naturales y sentirnos cómodas.

Pero, todas las personas cambiamos a través de los años y este video circulado por TikTok demuestra que la paisa es toda una ‘Bichota’ en ascenso.