Así es la nueva vida de Rosalía tras volver a la soltería

Rosalía es una de las cantantes españolas con gran trayectoria en la industria musical. Su carrera se catapultó gracias a su colaboración con el cantante de reguetón J Balvin en la canción ‘Con altura’, con una venta de siete millones de copias, fue nombrada una de las mejores canciones del año por Billboard y fue galardonada con el Premio Grammy Latino a la mejor canción urbana.

Desde entonces la cantante española no ha dejado de cosechar éxitos y ha logrado tener colaboraciones con grandes personajes de la industria, como: Bad Bunny, Ozuna, Billie y Travis Scott, entre otros.

En el ámbito sentimental, la artista tuvo una relación con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, su relación comenzó en el año 2022 y hasta su momento fue una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento. Decidieron mudarse juntos y compraron ‘La morena’ una casa modernista construida en 1905 en las afueras de Manresa por alrededor de 2,2 millones de euros.

El 24 de marzo del presente año la pareja anunció su compromiso al final del videoclip de la española ‘Beso’, canción que hace parte de su EP en colaboración con Rauw Alejandro. Sin embargo, hace meses había varias especulaciones de la ruptura de su relación.

Según varías fuentes cercanas a la pareja, la separación no tenía nada que ver con una tercera persona, como se venía especulando, sino con la carrera artista de cada uno, pues aseguraron que el equipo de trabajo de Rosalía no veía con buenos ojos el noviazgo con el artista, sentían que la hacía bajar de nivel y no estaba a su altura en popularidad.

¿Qué ha pasado con Rosalía tras la ruptura?

La cantante decidió escapar a algunos lugares turísticos, mientras se encontraba en París y Suiza por la gira´Motomami’ y según la revista Vanity Fair, su madre Pilar Tobella, quién además es su manager, ha estado para ella en cada momento de la separación. También hay que mencionar a su hermana Pilar Vila, la cual se ha unido a ella en este momento tan difícil.

"Rosalía adora a su sobrino de 12 años y este verano, lejos ya de los escenarios y de su ritmo frenético de trabajo, podrá disfrutar de su compañía con tranquilidad. Uno de los lugares en los que la cantante podría estar desconectando es en su palacete Casa Morera de Manresa. Su hogar catalán es todo un remanso de paz con vistas panorámicas a Monserrat y está completamente alejado del ruido mediático"

Por otra parte, algunas fuentes cercanas han revelado un posible año sabático para la española, lejos de los ojos del medio.