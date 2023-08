Lina Tejeiro y el habladito ñero con el que desató miles de comentarios

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más cotizadas y solicitadas de la pantalla, no solo por su talento a la hora de interpretar papeles, sino también por su increíble belleza que tiene a varios fanáticos enamorados.

Tejeiro es muy activa en sus redes sociales, le gusta estar cerca de sus seguidores y contarles su día a día, revelarles secretos íntimos y algunas picardías de las que se acuerde. También suele realizar dinámicas de preguntas y respuestas. Sin embargo, ella misma ha confesado que a veces le gusta desconectarse un poco para disfrutar del tiempo en familia o el tiempo con ella misma.

La ‘reina de los tiktoks’

Hace algunos meses la popularidad de la red social TikTok ha incrementado exponencialmente y Lina se ha posicionado como la ‘reina de los tiktoks’, debido a que la actriz tiene un talento innato para imitar situaciones graciosas las cuales se terminan haciendo virales.

Suele subir todo tipo de contenidos, en donde replica las palabras, gestos y hasta movimientos corporales que requiera el video. Precisamente hace poco la llanera compartió un video en donde imita a una mujer aparentemente de estrato bajo y ñera como se conoce coloquialmente. En el audio se escucha que está peleando con su pareja y le reprocha algunas cosas.

La mujer asegura que no quiere compromisos con él, ni con su familia, además, le dice que no se meta en su vida ni en sus farras, pues, ella no le tiene miedo ni le ‘copea’ nada.

"Despéguela de acá go**** que no quiero compromisos con sus primas ni con Faiber ni con nadie de su familia, entonces hágame un favor despéguela"

La interpretación de la actriz es digna de un Óscar, pues con sus moñitas en su cabello no dudó en hacer el papel de ñera las veces que fuera necesario y si la situación se pone tensa con su pareja, la mujer le pide que deje las amenazas y utilice ‘el cocoro’ que hace referencia a una pistola.

"Estalle esa h** a ver si es de verdad"

Las redes estallaron y varios internautas felicitaron a Lina por su increíble imitación, pues, goza de una memoria prodigiosa, al igual que su talento.

“Esta vieja es la reina de los reels”, “Virgen santísima. Es una crack!!!”, “Cómo hace para aprenderse de memoria todo eso y manejar las pausas”, “¡me encanta!”

