Lina Tejeiro reveló sus días más oscuros y confesó que estuvo “quebrada”

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más cotizadas y solicitadas de la pantalla, no solo por su talento a la hora de interpretar papeles, sino también por su increíble belleza que tiene a varios fanáticos enamorados.

Tejeiro es muy activa en sus redes sociales, le gusta estar cerca de sus seguidores y contarles su día a día, revelarles secretos íntimos y algunas picardías de las que se acuerde. También suele realizar dinámicas de preguntas y respuestas. Sin embargo, ella misma ha confesado que a veces le gusta desconectarse un poco para disfrutar del tiempo en familia o el tiempo con ella misma.

A través de sus historias de Instagram aprovechó para sincerarse con sus seguidores y contarles cómo se siente respecto a los duros meses de recuperación, gracias a las intervenciones para eliminar los biopolímeros de su cuerpo.

Te puede interesar: Lina Tejeiro paralizó las redes sociales con foto en lencería gris.

Un tiempo difícil

Realizó un balance acerca de este 2023 y sin duda alguna ha tenido que afrontar varias pruebas y un largo camino de recuperación con su cuerpo y se podría decir que su estado emocional no ha sido el mejor: “yo no sé ustedes, pero por lo menos para mí este año ha sido un año bastante retador y no he podido cumplir ni siquiera la mitad de objetivos que tenía en mente. Obviamente, todo tiene que ver mucho con mi recuperación, una muy lenta que hizo que todo se pusiera en pausa y ahora tratar de recuperar ese tiempo ha sido muy difícil”.

Se confesó afirmando que ha perdido mucho de la Lina fuerte y valiente, rasgos que caracterizan su personalidad. No ha sido fácil su proceso y confiesa que estuvo algunos días “quebrada”. Después de varias intervenciones quirúrgicas es otra persona. Su recuperación física ha progresado, pero su recuperación emocional no, está trabajando en ella.



“Fueron 4 meses en los que yo no me sentía completa aún, ya estoy bien, ya estoy perfecta, nada que ver con mi recuperación, pero aún estoy tratando de reencontrar a esa Lina que se quedó antes de su cirugía porque fueron meses en los que emocionalmente estaba muy quebrada”

Por ahora la actriz está concentrada en sus proyectos personales y en salir adelante de la mano de sus seres queridos que han sido un apoyo fundamental para ella y también sus seguidores que le envían miles de mensajes de apoyo.

Ahora podrás seguirnos en nuestro canal de WhatsApp dando clic aquí