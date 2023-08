‘Rosalía’ llegó a ‘Yo Me Llamo’, pero casi deja sordos a los jurados con particular grito

‘Yo Me Llamo’ se convirtió en el nuevo concurso de música favorito de los colombianos. Desde su estreno, el programa ha sido todo un éxito gracias a los concursantes que llegan a imitar a artistas de todas las épocas y de diferentes géneros.

Esta temporada ha tenido una buena dosis del género urbano. Al escenario de ‘Yo Me Llamo’ han llegado participantes a imitar a artistas como Karol G, Feid, Bad Bunny, Camilo, entre otros. En esta oportunidad llegó el turno de Rosalía, la cantante española que se caracterizó por fusionar el flamenco con el género urbano.

Hasta el momento, es la primera imitación que llega de la artista española. Por lo que, los tres jurados, Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola, se mantuvieron a la expectativa ante la audición de la participante.

‘Yo Me Llamo Rosalía’ no logró convencer a los jurados

Aunque su actitud en el escenario fue elogiada por los jurados, la voz de la participante no logró convencer del todo, pues su interpretación tuvo errores de afinación.

‘Yo Me Llamo Rosalía’ interpretó ‘Con Altura’, la canción de la española junto a J Balvin. Sin embargo, los tres jurados no encontraron gran parecido vocal con la artista original.

Después de que la concursante terminó de cantar y los jurados le dieron un veredicto negativo, ella pidió que le dejaran cantar una canción de flamenco y Amparo Grisales accedió. Sin embargo, la mujer desafinó en una de las notas y gritó de tal forma que casi deja sordo a los tres jueces.

La segunda interpretación de ‘Yo Me Llamo Rosalía’ terminó de convencer a los jurados de que no se llamaba como la artista original y oprimieron el botón rojo. Por lo cual, la artista española aún no tiene una representante en el ‘templo de la imitación’.