¿Interesado? Daiky Gamboa reveló que disfruta del dinero de Karol G

Daiky Gamboa es un creador de contenido y DJ colombiano que se ha destacado en las redes sociales por sus decisivos mensajes y puntos de vista al momento de opinar frente a algún tema polémico. Asimismo, ha ganado reconocimiento en el mundo digital por la gran amistad que ha forjado con la intérprete de ‘Amargura’.

Su relación como amigos se ha construido durante años y se ha mantenido tanto en los buenos como en los malos momentos.

Han tenido el privilegio de viajar a lugares prodigiosos como El Cairo y Santorini y han logrado compartir momentos importantes en la carrera de la paisa, ya que Gamboa la ha acompañado durante varios tours y ha sido el encargado de armar muchos de sus vestuarios para los shows en vivo.

Te puede interesar: Daiky Gamboa, mejor amigo de Karol G, respondió porque casi no presumen su amistad

A pesar de que la relación entre el creador de contenido y Karol G ha demostrado ser una amistad sincera y desinteresada, algunos internautas especulan sobre los verdaderos intereses que tiene el paisa con la artista.

Recientemente, en una entrevista con la presentadora Jessica Pereira, Gamboa captó la atención de los espectadores cuando la venezolana le preguntó si él le pedía dinero prestado a la cantante antioqueña.

Sin pensarlo dos veces, el creador de contenido respondió con firmeza y claridad que “jamás” había recurrido a Karol G para pedirle plata. Además, aclaró que se percata de no convertirse en “una más de las personas que solo quiere su dinero”.

Mira también: Mejor amigo de Karol G se fue contra Westcol tras sus comentarios homofóbicos: “edúquese”

Abriendo su corazón y mostrándose sincero, el paisa confesó que por ser uno de los mejores amigos de la intérprete de ‘Gafitas’ ha disfrutado de la fortuna que ella tiene, pues la colombiana ha sido supremamente generosa con él, y le ha dado oportunidades y experiencias inolvidables como viajar en avión privado y usar ropa de diseñador.

Asimismo, afirmó que la antioqueña fue una de las personas que le tendió la mano cuando decidió empezar su carrera como DJ, pues le compró todos los equipos que necesitaba para materializar sus sueños.

“También he tenido momentos muy difíciles en los que claro que Caro me ha ayudado, claro que Caro me ha apoyado. Por ejemplo, cuando empecé mi carrera como DJ, Caro fue la que me regaló todos mis equipos.”