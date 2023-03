Mejor amigo de Karol G se fue contra Westcol tras sus comentarios homofóbicos: “edúquese”

Durante los últimos días, el reconocido streamer Westcol ha sido tendencia en redes sociales por cuenta de unas polémicas declaraciones que dio durante una de sus transmisiones en vivo, en donde habló sobre la comunidad gay.

El video de las polémicas declaraciones del streamer paisa han causado gran polémica y comentarios de rechazo e indignación, pues en estas, el joven insinúa que atentaría contra un hombre gay que entre a su casa.

“No papi, eso sí ya… Ey, puedes decirme lo que quiera bro, pero eso sí no va conmigo… ‘WestCol es un homofóbico’, cero perro, que haga sus mierdas y que el hijuepu… sea cacorro, pero que no me traiga otro man acá ni por el pu**s”, se escucha decir a Westcol.

Luego, dice una de las frases que más ha causado controversia en redes: “Enciendo a esa gonor*** a balín, si le gusta tanto que le den por ese cul* le hago otros 17 huecos para que le den… Uy papi, lo fulmino a balazos, que no venga por aquí a joderme la put* vida, que hagan sus maricadas, pero lejos de mí, ¿por qué yo tengo que aguantarme esa mier**?, nunca en la vida”.

Al respecto, el mejor amigo de Karol G, Daiky Gamboa, se pronunció sobre el tema y arremetió en contra del streamer con un largo texto que publicó a través de sus historias de Instagram, donde suma 1.9 millones de seguidores.

Daiky Gamboa se fue contra Westcol tras sus declaraciones homofóbicas

Tras la polémica que ha causado el streamer, varias personas y famosos se han pronunciado al respecto, en su mayoría, para rechazar la actitud del joven paisa. Al respecto, Daiky Gamboa no se quedó callado y dio su opinión en redes.

Al principio, el mejor amigo de la ‘Bichota’ dio un contexto de lo que había dicho Westcol y luego se mostró preocupado al saber que un hombre como él tuviera tanta fama.

“No me extraña que este tipejo sea el streamer más visto de Colombia, perO si me preocupa porque según investigué, ahora, su principal público son niños, a los que denomina “niños ratas”.

Luego, definió a Westcol como alguien “misógino, homofóbico, xenofóbico”que “le encanta hacer ciber bullying y acosar a los demás a través de sus redes sociales, habla mal hasta de su mamá, de la ciudades y de los pueblos colombianos”.

Después se refirió sobre sus comentarios homofóbicos expresando que: “Los gays que usted tanto desprecia llevamos siglos luchando por un mundo mejor con más igualdad con más amor (…) A usted señor Westcul, Westin, Webster o como sea que se llame le tengo dos cosas por decir, deje de creer que una cadena de diamantes o un carro viejo lo hacen más que los demás. Y por el contrario, edúquese, viaje por el país que tanto desprecia y que lo vio nacer a ver si así aprende algo para que hable de mejor manera en sus streams”, puntualizó.