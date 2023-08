Karol G sepultó a Anuel con su canción ‘Mi ex tenía razón’: este es el álbum completo

Karol G lanzó este jueves 10 de agosto ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ y ya está dando de qué hablar. En este álbum tiene colaboraciones con diferentes artistas como Kali Uchis, Young Miko, Dei V y Peso Pluma.

La colombiana está de gira por Estados Unidos y para aprovechar el éxito que ha tenido, lanzó la continuación de su exitoso disco, ‘Mañana Será Bonito’. Esta producción tiene 20 canciones y diferentes géneros con los que Karol demuestra su versatilidad.

La cantante asegura que, en este disco todos sus fanáticos van a poder encontrar más canciones perreo y bellaqueo. Aunque, también hay algunas canciones románticas y una de las que más ha llamado la atención es ‘Mi ex tenía razón’.

¿Qué dice la canción?

Muchas personas están especulando que Karol G lanzó una canción para dejarles claras las cosas a su ex Anuel AA. En la canción ‘Mi ex tenía razón’, la cantante no solo habla de uno de sus ex, también de su nueva pareja, con quien ahora está muy feliz.

En la canción, Karol dice que su ex tenía razón, pues le dijo que no iba a encontrar nadie como él y así fue, pues la cantante ahora está con alguien mejor. Aunque en la canción menciona a su ex, es un tema dedicado a su nueva pareja.

En los versos de la canción, aprovechó para hablar sobre todas las cualidades de su nueva pareja. Además, de lo bien que la hace sentir su nueva relación, pues con la otra persona tenía inseguridades.

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor”, dice la canción.

Esta es la letra completa de la canción:

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé, en la cama me curaste to' lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando me dices "mi amor"





Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor



Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty

En la disco bajándome la botella 'e Moët

Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo, mi amor

Mi cama se lleva mejor, ey

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía



Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor



Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor