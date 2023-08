¿‘Me tengo que ir’ de Karol G y Kali Uchis es una indirecta a Anuel? Esto dice la letra

Aunque Karol G y Anuel AA terminaron su relación hace años, todavía son noticia sobre todo por los comentarios que él continúa haciendo sobre la colombiana. Por eso, muchos piensan que una de las canciones de su más reciente álbum ‘Mañana será bonito (Bichota Season)’ es para él.

Este jueves 10 de agosto, Karol G lanzó ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’, un álbum que tiene colaboraciones con diferentes artistas como Kali Uchis, Young Miko, Dei V y Peso Pluma.

Este álbum es una continuación de ‘Mañana Será Bonito’, un disco que la llevó a escalarse a nivel internacional. En este nuevo álbum tiene varias canciones que han llamado la atención de los fanáticos y se trata de ‘Me Tengo que Ir’.

Esta canción, además de ser una colaboración con Kali Uchis, tiene una letra que ha dado de qué hablar en redes sociales.

¿Qué dice la letra?

La canción habla sobre una relación que ya no está bien y una de las dos personas sabe que las cosas deben terminar. Además, da a entender que había mentiras, pues ella dice que no va a creer los “cuentos” que le inventen.

En la letra, asegura que intentaron que las cosas en la relación funcionaran, pero hay algo que ya no está funcionando. A medida que la canción avanza, se revelan más detalles del hombre.

Según dice, se pasó con las amigas de ella y es bastante “perro” por lo que anda buscando a otra persona.

Aquí le dejamos la letra completa:

Hace rato que esto yo lo veía venir

Puede que conmigo duermas

Y estemos juntos, pero no te siento, bebé

Y ya yo me tengo que ir

No fue suficiente

Y si otro día te tengo al frente, eh-eh

Me haré la que no siente, eh-eh

De hace rato que esto yo lo veía venir

No vale el cuento que me inventes

Ya no quiero, bebé, que me suba' al cielo (Cielo)

Vivimo' actuando como si nos conocemo'

De hace rato que rico no nos comemo' (-memo, ey)

¿Quién me va a pagar to' los polvo' que nos debemo'?

'Tamo grande, baby, date un favor

Tampoco fue que no intentamo', fue que no se nos dio

De tanta vuelta que le dimo', uno 'e los dos se perdió

Uno de los dos perdió

Se te acabaron los datos

Yo a ti no te quiero ni pa' pasar el rato

Hasta con mis amigas te pasaste de sato

Papi, tú eres un perro y ando en busca de gato,

Puede que conmigo duermas

Y estemos juntos, pero no te siento, bebé

Y yo ya me tengo que ir

No fue suficiente

Y si otro día te tengo al frente, eh-eh (Eh-eh)

Me haré la que no siente, eh-eh

De hace rato que esto yo lo veía venir

No vale el cuento que me inventes



No me voy sin despedir

Pero sabes que me toca ir

You know I could give you a good life

Make such a good wife, turn that dream reality (Reality)

Now, you don't wanna kill me, oh (Oh)

Yo sentiría lo mismo if I were you (You)

Pero algo aquí no es suficiente

Confundes pasado con presente

Y de repente

Ya te das cuenta que la vida es fuerte, fuerte

Vivo gratis en su mente

Aunque nunca pedí ser un residente, eh, eh-eh

Y de repente (Y de repente)

Ya te das cuenta que la vida es fuerte, fuerte

Vivo gratis en su mente (En su mente)

Aunque nunca pedí ser un residente, eh, eh-eh

Puede que conmigo duermas

Que estemos juntos, pero no te siento, bebé

Y yo ya me tengo que ir

No fue suficiente

Y si otro día te tengo al frente, eh-eh

Me haré la que no siente, eh-eh

De hace rato que esto yo lo veía venir

No vale el cuento que me inventes



You know I could give you a good life,

Y estemos juntos pero no te siento, bebé

De hace rato que esto yo lo veía venir

No vale el cuento que me inventes